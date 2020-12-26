Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından gelen yolcuların son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstererek Türkiye’ye alınacağını duyurdu.

Pegasus Havayolları da yurt dışından Türkiye’ye seyahat edecek yolcuları için sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatma mesajı paylaştı. O mesajında Pegasus, "Değerli misafirlerimiz, resmi otoriterlerin kararı üzerine; 28.12.2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye yapılacak olan uçuşlarımızda tüm misafirlerimizin, varış öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz etmesi gerekmektedir. Test sonucu ibraz etmeyen misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilmeyecektir. 0-6 yaş arası misafirlerimiz bu uygulamaya dahil değildir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

