HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

26.12.2020 13:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Pegasus Havayolları, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan "Son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucunu gösterme" kararıyla ilgili yolcularının sorun yaşamaması için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından gelen yolcuların son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstererek Türkiye’ye alınacağını duyurdu.

Pegasus Havayolları da yurt dışından Türkiye’ye seyahat edecek yolcuları için sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatma mesajı paylaştı. O mesajında Pegasus, "Değerli misafirlerimiz, resmi otoriterlerin kararı üzerine; 28.12.2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye yapılacak olan uçuşlarımızda tüm misafirlerimizin, varış öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz etmesi gerekmektedir. Test sonucu ibraz etmeyen misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilmeyecektir. 0-6 yaş arası misafirlerimiz bu uygulamaya dahil değildir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisiDoktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi
22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Van'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Van'da korkutan deprem

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Libya'ya ziyaret

Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret

Kısıtlamalar sonuç verdi Elazığ’da vaka oranı yüzde 70 düştü

Kısıtlamalar sonuç verdi Elazığ’da vaka oranı yüzde 70 düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.