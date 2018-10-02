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Pegasus, Türkiye’nin dijital havayolu olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'NİN öncü 'düşük maliyetli' havayolu taşıyıcısı Pegasus Hava Yolları, girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde yeni bir dönem başlatıyor.

Pegasus, Türkiye’nin dijital havayolu olacak

ANIL UÇAN / İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'NİN öncü 'düşük maliyetli' havayolu taşıyıcısı Pegasus Hava Yolları, girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni dönemde iletişimlerine 'Türkiye’nin dijital havayolu' söylemiyle devam edecek olan Pegasus, internet sitesini ve Pegasus Mobil uygulamasını baştan aşağı yenileyerek, yolcularının seyahat deneyimini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunacak.
Tüm bu yenilikleri anlatan reklam filmi serisiyle izleyici karşısına çıkan Pegasus’un kampanya açılış filminde; telefon, tablet, bilgisayar gibi farklı cihazların önünde seyahat ederken fotoğraf çeken, hava durumuna bakan, gittiği yer hakkında bilgi araştıran, seyahatleri için araştırma yapan insanları ters ekran şeklinde görüyoruz. Dinamik ve eğlenceli bir kurguyla akan görüntüler ve müzik, reklamı genç hedef kitlesine daha da yaklaştırmayı amaçlıyor.
Kampanyanın dijital kanallarda yayınlanacak devam filmleri ise bir kadın ve bir erkek karakter üzerine kurulu mizahi bir yapı üzerinden ilerliyor. Filmlerde Pegasus’un sunduğu dijital seyahat çözümlerinin hayatı nasıl kolaylaştırdığı anlatılırken, 'artık her işimizi dijital olarak yapıyoruz. Pegasus olarak, ben de senin bu ekrandaki ihtiyaçlarını görüyor ve sana özel çözümler sunuyorum' mesajı veriliyor.
(FOTOĞRAFLI)

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