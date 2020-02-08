Pegasus Uçağında İncelemeler Bitti Enkaz Kaldırılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe ayrılan Pegasus Havayolları yolcu uçağını incelemek üzere ABD’den İstanbul’a giden Boeing teknik ekibi çalışmalarını tamamlamasıyla enkaz kaldırma çalışmaları da başladı.

Kazadan üç gün sonra gelen Boeing’in teknik uzmanlarına Pegasus teknisyenleri ve Türk Hava Kurumu yetkilileri de katıldı.

Kazayla ilgili ön raporun bir ay içinde açıklanacağı, nihai raporun hazırlanmasının da bir yılı bulabileceği belirtildi.

İncelemeler sonrası ekipler, uçağın kuyruk ve gövde bölümlerini kesmeye başladı. Parçalar daha sonra vinçler yardımıyla hangara taşınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaralıların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Uçak kazası nedeniyle 180 yaralının tedavi edildiğini, yatarak tedavisi devam eden 54 hastadan 12'sinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Koca, "Hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Bakan Koca pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı uçak, 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaptığı sert inişten sonra pistten çıkarak çukura düşmüştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

