Pegasus uçağından Zagrep'e zorunlu iniş

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev aldığı, pilotların yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağın Zagreb Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi.
Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1135 " numaralı Boeing 737-800 tipiyle icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağının Zagreb Havalimanı’na iniş yapmasına dair haberler yayımlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı’na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
İlgili haberde konu edildiği gibi uçaklarının Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi olmadığı aktarıldı.
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum