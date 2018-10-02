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Pegasus uçağından Zagrep'e zorunlu iniş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları: -"Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı’na iniş yapmıştır"

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev aldığı, pilotların yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağın Zagreb Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1135 " numaralı Boeing 737-800 tipiyle icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağının Zagreb Havalimanı’na iniş yapmasına dair haberler yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı’na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İlgili haberde konu edildiği gibi uçaklarının Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi olmadığı aktarıldı.

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Pegasus Zagreb

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