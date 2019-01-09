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Pegasus, 'Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi' seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, Uzak Rota 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldü.

Pegasus, 'Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi' seçildi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, Uzak Rota 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında girdiği dijital dönüşümün ardından iki ödüle birden layık görüldü.Türkiye’nin önemli seyahat platformlarından Uzak Rota’nın halk oylamasıyla belirlediği 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görülen Pegasus, “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi” ve “Yılın Turizm Şirketi Blogu” kategorilerinde birinci seçildi.

Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü “2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm hareketiyle birlikte, Pegasus’un ‘düşük maliyetli’ bir hava yolu olarak misafirlerine sunduğu fiyat avantajının yanı sıra, sunduğu dijital teknoloji çözümleri ve yeniliklerle de öncü ve misafirini düşünen bir havayolu olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Bu dönüşümün ardından ödüllerimiz de artarak devam ediyor. Halk oylamasıyla ‘Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi’ ve 'Yılın Turizm Şirketi Blogu’ seçilmek bizim için çok değerli. Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmaya devam ederek misafirlerimizin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmayı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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