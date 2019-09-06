HABER

Pegasus’a İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında 2 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur: - "Dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından layık görüldüğümüz altın ve gümüş ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı"

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri (Human Capital Management Excellence Awards) kapsamında, insan kaynakları uygulamaları ile iki önemli ödüle layık görüldü.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, 5 Şubat 2020 tarihinde Brandon Hall Group tarafından düzenlenecek olan ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte Pegasus'un da ödüllerini teslim alacağı belirtildi.

Şirket, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, Performans Yönetimi'nde "En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde "Yüksek Performans Kültürünün Yaratılması" başlığı ile altın, "Yetenek Stratejisi Oluşturmada En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde ise "Entegre Yetenek Yönetimi Stratejisinin Güçlendirilmesi" başlığı ile gümüş ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak son iki yılda uluslararası platformda 5'inci kez ödül aldıklarını belirtti.

Oğur, "Pegasus'un başarısını sürdürülebilir kılacak, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı titizlikle ve özveriyle sürdürüyor, birlikteliğimizi güçlendirerek bizi geleceğe taşıyacak stratejilerimizi yüksek performans kültürüyle pekiştiriyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından layık görüldüğümüz Altın ve Gümüş ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
(Özel) 6 kıtadan onlarca ülkeden bisikletçi Lüleburgaz’dan geçti(Özel) 6 kıtadan onlarca ülkeden bisikletçi Lüleburgaz’dan geçti
Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleriParıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Human Capital Management Excellence Awards İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri Pegasus Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de acı olay.. Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.