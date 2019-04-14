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Pegasus’tan 'Anneler Günü' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, Anneler Günü'ne özel tüm yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim fırsatı sunan kampanya başlattığını açıkladı.  Pegasus'tan yapılan yazılı açıklamada, biletini 15 Nisan'a kadar 10-19 Mayıs tarihlerine alan misafirlerin tüm yurt içi biletlerinde yüzde 30 indirim fırsatı yakalayacağı, kampanya'ya Kıbrıs uçuşlarının dahil edilmediği toplam 385 bin biletin satışa sunulduğu duyuruldu.

ANIL UÇAN/STANBUL(DHA)- Pegasus Hava Yolları, Anneler Günü'ne özel tüm yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim fırsatı sunan kampanya başlattığını açıkladı.

Pegasus'tan yapılan yazılı açıklamada, biletini 15 Nisan'a kadar 10-19 Mayıs tarihlerine alan misafirlerin tüm yurt içi biletlerinde yüzde 30 indirim fırsatı yakalayacağı, kampanya'ya Kıbrıs uçuşlarının dahil edilmediği toplam 385 bin biletin satışa sunulduğu duyuruldu. Açıklamanın devamında, kampanyanın sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olduğu bilgisi yer aldı.

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