Pegasus'tan İran'a charter seferleri

İSTANBUL (AA) - Pegasus Havayolları, İran'ın Tebriz ve İsfahan kentlerinden İzmir'e charter uçuşları başlatacak.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi, yolcu taleplerini dikkate alarak, İran'ın iki kentinden İzmir'e charter seferlerini başlatma kararı aldı.

Bu doğrultuda, Tebriz'den perşembe, İsfahan'dan ise pazar sabahları olmak üzere İzmir'e charter yapılacak.

Haftada bir kez planlanan, "Airbus A-320" tipi uçakla yapılacak uçuşların dönemi, ağustosun ilk haftasıyla eylülün son haftasını kapsayacak.

