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Pegasus'tan kasırga nedeniyle ücretsiz bilet değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

PEGASUS Hava Yolları, Ege Kıyılarını ve Batı Marmara’yı etkilemesi beklenen kasırga nedeniyle yarınki İzmir, Bodrum, Dalaman ve Edremit seferleri için ücretsiz bilet değişimi gerçekleştirecek.

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - PEGASUS Hava Yolları, Ege Kıyılarını ve Batı Marmara’yı etkilemesi beklenen kasırga nedeniyle yarınki İzmir, Bodrum, Dalaman ve Edremit seferleri için ücretsiz bilet değişimi gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ege Kıyılarını ve Batı Marmara’yı etkilemesi beklenen kasırga nedeniyle 30.09.2018 tarihinde İzmir, Bodrum, Dalaman ve Edremit uçuşlarına katılacak misafirlerimiz 08502506702 numaralı ücretsiz hattımızı arayarak, ücretsiz değişiklik işlemi yaptırabilirler" denildi.

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