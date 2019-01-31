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Pegasus’tan Seyahat Asistanı Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

 PEGASUS Hava Yolları, misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak hedefiyle geliştirdiği Seyahat Asistanı Programı’nı hayata geçirdiğini açıkladı.

Pegasus’tan Seyahat Asistanı Programı

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - PEGASUS Hava Yolları, misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak hedefiyle geliştirdiği Seyahat Asistanı Programı’nı hayata geçirdiğini açıkladı.

Yeni Seyahat Asistanı Programı ile daha önce Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda SMS ile bilgilendirilmeye başlanan kapı bilgisi ve bagajın teslim alınacağı bant numarası bilgisine ek olarak, misafirler kendi iletişim bilgilerini vererek yakınlarına bilet aldığında uçağın ilgili alana indiği bilgisi, bebekli misafirler ve aktarmalı uçuşu olan misafirler için Sabiha Gökçen lokasyonunda yönlendirici bilgiler, Sabiha Gökçen çıkışlı ve online check-in yapmış misafirlere Express Bagaj kullanımı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Dijital dönüşümün Pegasus için misafirlerine sağladığı teknoloji ve çözüm önerilerini, seyahatlerinin her adımında onlara kolaylık ve hız sağlayacak şekilde sunmayı ve onlara her geçen gün iyileşen bir deneyim sunmayı kapsadığını ifade eden Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, “Yeni hayata geçirdiğimiz Seyahat Asistanı Programı da bu içgörüyle geliştirildi. Kendimizi misafirlerimizin yerine koyduk, böyle bir bilgilendirme ve yönlendirmenin ne kadar yararlı olabileceğinin farkında olarak dijital çözümlerle bu projeyi geliştirdik. Projemizin ilerleyen fazlarında; Sabiha Gökçen dışındaki diğer havalimanlarında da benzer bilgilendirmeler, hava durumu ve trafik bilgisi, mobil uygulama üzerinden bilgilendirme gibi ek özellikleri Seyahat Asistanı içeriğine dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

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