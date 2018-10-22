Pegasus’tan yeni uçuş noktaları

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 16 Aralık'tan itibaren İstanbul ile Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam arasında haftanın dört günü karşılıklı seferleri başlatırken, kasım ayı itibarıyla da İzmir ve Ankara’dan Hamburg’a direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

Pegasus açıklamasına göre, Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus’un İstanbul’dan yeni uçuş noktası, Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam oldu. İstanbul Sabiha Gökçen’den Rotterdam’a haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 16 Aralık'ta gerçekleşecek.

Pegasus’un Rotterdam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 11.35’te, Rotterdam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 14.20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 54,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Hollanda’nın güneyinde Kuzey Denizi’nin kıyısında bulunan Rotterdam şehri, Avrupa’nın en büyük limanına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en önemli ticaret merkezi olan şehir, aynı zamanda Hollanda’nın Amsterdam’dan sonraki en büyük ikinci şehri şehri olma özelliğini taşıyor.