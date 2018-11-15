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Pegasus’un Ankara-Paris seferleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

PEGASUS Hava Yolları, 17 Aralık’tan itibaren Ankara ile Paris arasında haftanın iki günü karşılıklı seferler başlatıyor.

Pegasus’un Ankara-Paris seferleri başlıyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-PEGASUS Hava Yolları, 17 Aralık’tan itibaren Ankara ile Paris arasında haftanın iki günü karşılıklı seferler başlatıyor.

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, başkent Ankara ile Fransa’nın başkenti Paris’i birbirine bağlıyor. Ankara Esenboğa’dan Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 17 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na uçuşları Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Pazartesi ve Perşembe günleri 09:40’ta; Paris Charles De Gaulle Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise yine aynı günler 12:30’da düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 74,99 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sen Nehri'nin üzerine, Paris Havzası'nın ortasına kurulu olan Paris, Avrupa’nın gözde şehirleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi dünyaca ünlü yapılara ev sahipliği yapan şehir, dünyanın en romantik şehri olarak anılıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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