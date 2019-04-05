Pegasus’un kendi bagajını kendin ver hizmetine yoğun ilgi

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yolcular, Pegasus Hava Yolları’nın hayata geçirdiği sıra beklemeden bagaj bırakma hizmetine yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, 2018 yılının Ekim ayında online check-in işlemi yapmış misafirlerinin sıra beklemeden bagaj bırakma hizmetini self-servis olarak yapabilecekleri bir hizmet sunmaya başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yolcular ise bu hizmete yoğun ilgi gösteriyor. 2018 yılının ekim ayından itibaren bu hizmeti kullanan yolcuların sayısı 170 bini geçti. Bu hizmet ile yolcular daha hızlı, pratik şekilde uçağına geçebiliyor.

83 YAŞINA BİR YOLCU EXPRESS BAGAJ HİZMETİNDEN YARARLANDI

Bugüne kadar ortalama 170 binden fazla Pegasus misafiri Express Bagaj hizmetini deneyimledi. Hizmeti en çok kullanan yaş aralığı ise 20-29 yaş arasındaki misafirler olurken 50 yaş üzeri misafirlerin de Express Bagaj hizmetine ilgisi yüksek oldu. Teknolojik yazılımı ile her yaştan misafirin rahatlıkla kullanabildiği bagaj sistemini 83 yaşında bir Pegasus yolcusu kullandı.