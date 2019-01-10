Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladı

İSTANBUL,(DHA) - Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Pegasus Hava Yolları’nın 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde 2'nci başvuru dönemi başladı.

Bu kapsamda 9 Şubat tarihine kadar yapılacak başvuruların teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra, desteklenecek 10 proje fikri, Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

18-29 yaş aralığındaki gençleri kapsayan proje Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirildi. Projede yer alan 45 genç Mardin, Gaziantep, Hatay, İzmir, Ordu, Artvin, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Muğla’ya seyahat ederek projelerini gerçekleştiriyor.

İlk başvuru dönemi sonucunda seçilen 10 proje fikrinin hayata geçirilirken, şubat ayının sonuna kadar tümü tamamlanacak olan projelerle 700’den fazlası çocuk olmak üzere bine yakın kişiye ulaşıldı.

