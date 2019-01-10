HABER

Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Pegasus Hava Yolları’nın 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde 2'nci başvuru dönemi başladı.

Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladı

İSTANBUL,(DHA) - Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Pegasus Hava Yolları’nın 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde 2'nci başvuru dönemi başladı.

Bu kapsamda 9 Şubat tarihine kadar yapılacak başvuruların teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra, desteklenecek 10 proje fikri, Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

18-29 yaş aralığındaki gençleri kapsayan proje Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirildi. Projede yer alan 45 genç Mardin, Gaziantep, Hatay, İzmir, Ordu, Artvin, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Muğla’ya seyahat ederek projelerini gerçekleştiriyor.

İlk başvuru dönemi sonucunda seçilen 10 proje fikrinin hayata geçirilirken, şubat ayının sonuna kadar tümü tamamlanacak olan projelerle 700’den fazlası çocuk olmak üzere bine yakın kişiye ulaşıldı.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
İzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyorİzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyor
Doğum sancısı tutan kadın askeri helikopterle hastaneye yetiştirildiDoğum sancısı tutan kadın askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite bağış lazım

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite...

Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

Polis isyan etti: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.