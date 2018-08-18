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"Pehlivan" 40 "Paşa" 25 bin liradan alıcı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir besici tarafından yetiştirilen 2,2 ton ağırlığındaki "Pehlivan" isimli dana 40, 1,5 ton ağırlığındaki "Paşa" ise 25 bin liradan satışa çıkarıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir besici tarafından yetiştirilen 2,2 ton ağırlığındaki "Pehlivan" isimli dana 40 bin, 1,5 ton ağırlığındaki "Paşa" ise 25 bin liradan alıcı bekliyor.

Sungurlu'nun yanı sıra çevre ilçelerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar, Akçay Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında satışa sunuluyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarı gezen vatandaşlar, fiyat araştırmasının ardından beğendikleri kurbanlıklar için besicilerle pazarlık ediyor.

Pazarın en gözdeleri ise 2 bin 200 kilogram ağırlığındaki "Pehlivan" ile bin 500 kilogram ağırlındaki "Paşa" adlı danalar oldu.

Çiçekli köyünde besicilik yapan 70 yaşındaki Mehmet Vargeloğlu tarafından yetiştirilen danalar, ikinci el otomobil değerindeki fiyatlardan görücüye çıkarıldı.

"Pehlivan" adını verdiği simental cinsi danayı 40 bin liradan satışa sunan Vargeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki kurbanlığa büyük özenle baktığını söyledi.

Fiğ, arpa ve yonca ile beslediği kurbanlığın sağlıklı olduğunu dile getiren Vargeloğlu, "Her yıl kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Böyle hayvan yetiştirmekten gurur duyuyorum. Gece gündüz sürekli hayvanlarla ilgileniyoruz. Bu iş sevilmeden yapılmaz. Mesleğimizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Güreşçi olduğu için danaya "Pehlivan" adını verdiğini dile getiren Vargeloğlu, kurbanlığı alana koç hediye edeceğini kaydetti.

"Paşa" adını verdikleri 1,5 ton ağırlığında bir danası daha bulunduğunu belirten Vargeloğlu, 25 bin liradan satışa sundukları danayı alana da koç hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kurbanlık Mehmet Vargeloğlu Sungurlu

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