HABER

Peja’dan Nilüfer’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Kosova’dan kardeş şehri Peja Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.Kardeş okul projesi çerçevesinde Bursa’da temaslarda bulunan Kosova Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet, kardeş şehir ilişkileri bulunan Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.

Peja’dan Nilüfer’e ziyaret

Nilüfer Belediyesi’nin Kosova’dan kardeş şehri Peja Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.
Kardeş okul projesi çerçevesinde Bursa’da temaslarda bulunan Kosova Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani ve beraberindeki heyet, kardeş şehir ilişkileri bulunan Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın ağırladığı heyette, Peja İl Milli Eğitim Müdürü Besim Avdimetaj, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aferdita Spahija, Shaban Spahija Okul Müdürü Arben Gjikolli, Asdreni Okul Müdürü Agime Lajqi, Xhemail Kada Okul Müdürü Kastriot Blakaj, Hil Mosi Okul Müdürü Riza Muja, Vaso Pashe Shkodrani Okul Müdürü Ardiana Gega, Pellumbat e Paqes Okul Müdürü Merita Halitaj ve Asdreni Okulu öğretmenlerinden Adelina Kabashi’in yanı sıra Peja şehrinin Bursa’daki kardeş okullarından müdürler yer aldı.
Eğitim alanında karşılıklı olarak projeler üretmek ve kültürel anlamda gelecek nesillerin birbirlerini daha iyi tanımaları için İpek şehri ve Bursa arasında kardeş okul projesi olduğunu söyleyen Peja Belediye Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani, Nilüfer Belediyesi’ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da okullar arasında başlatılan kardeşlik ilişkisinin toplumların gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Bukle Erman, projeye katkı sağlayan okul müdürleri ve öğretmenlere de ayrıca teşekkür etti.

Peja’dan Nilüfer’e ziyaret

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi mazbatasını aldıAtaşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi mazbatasını aldı
İhlas Koleji ÇEKUD ile rekora imza attıİhlas Koleji ÇEKUD ile rekora imza attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.