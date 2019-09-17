'Pejmürde' polemiğinin ardından Bakan Soylu ve İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez buluştu

Eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58. yıl dönümlerinde İstanbul Topkapı'daki mezalarının başında anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok siyasi isim katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anma programı, Beyazıt Camii Müezzini Abdullah Yılmaz'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti, sonrasında da protokol konuşmaları ile devam etti. İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer protokol üyeleri ile Menderes'in kabrini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.

SOYLU VE İMAMOĞLU TÖRENDE BİR ARAYA GELDİ



Törende Soylu ve İmamoğlu'nun 'pejmürde' polemiğinin ardından tokalaşması gözlerden kaçmadı.

SOYLU 'PEJMÜRDE' EDERİZ DEMİŞTİ



Bakan Soylu, 3 Eylül'de Bursa’da gerçekleştirilen düzensiz göç ile ilgili değerlendirme toplantısında hedefine İmamoğlu'nu almış ve kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla ile bir araya gelmesini eleştirerek, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net” diye konuşmuştu.



