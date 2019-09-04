'Pejmürde' tartışması - İmamoğlu için 'Pejmürde ederiz' diyen Bakan Soylu'ya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Pejmürde adama ne söyleyeyim ben?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Her şeyi yapabilirler, çünkü ortada hukuk, adalet yok "Pejmürde adama ne söyleyeyim ben. Düne kadar Erdoğan'a söylediklerine bakın, bugün yaptıklarına bakın" karşılığını verdi. Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gidip kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya gelmesini eleştirip "Haddini hududunu bil… İşini yap, başımızın üzerinde yerinde var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" demişti. Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını, "terörle iltisakı ve devam eden kovuşturmaları nedeniyle, anayasa ve kanunlardan kaynaklanan yetki ve sorumluluklara dayanarak görevden aldıklarını" söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı siyasi yapılar alenen teröre destek veriyor, ilişkilerini de inkar etmiyor. Bazıları da bunlara moral destek veriyor, propagandasını yapıyor. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa savunmaya gitti."

İBB Başkanı İmamoğlu, eşi Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a giderek, görevden alınan HDP'li belediye başkanları ile bir araya gelmişti. Pejmürde, Türk Dil Kurumu'nda (TDK) sıfat olarak iki farklı anlamda kullanılıyor. Birincisi 'eski püskü, yırtık' anlamında, diğeri de 'dağınık, perişan' anlamında. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Habertürk kanalında Teke Tek programına verdiği röportajda Soylu'nun 'pejmürde ederiz' sözlerine şu yanıtı verdi: "Her şeyi yapabilirler, çünkü ortada hukuk, adalet yok. Bu akşam ikimizi de tutuklayabilirler. "(…) Savcılık temiz kağıdı almış, YSK seçime gidebilirsin diyor. Sonra bunlara kayyum atanıyor. Anayasada o kadar açık ve net hükümet var ki. Anayasa 38. madde 'suçluluğu sabit oluncaya kadar kimse suçlu olamaz' diyor. Biz hukuk mücadelesi veriyoruz. "Pejmürde adama ne söyleyeyim ben. Düne kadar Erdoğan'a söylediklerine bakın, bugün yaptıklarına bakın. Kişili olan insan söylediklerinin arkasında durur. Kişiliği olmayan bir insana ne söyleyebilirim ben."