Pek çok alanda kullanabileceğiniz en iyi termal kameralar

Aklınızdan ''Termal kamera nedir?'' sorusunu geçiriyor olabilirsiniz. Canlıların veya cansız varlıkların ısı değerlerini ölçen ve sıcaklık değerlerini farklı renklerle göstererek çalışan termal kameralar, özellikle gece görüşü sağlama ve etrafı net bir şekilde görme imkânı sunma konusunda çok faydalılar. Sizin için oluşturduğumuz liste sayesinde pek çok alanda kullanabileceğiniz birbirinden farklı termal kameralar ile tanışmaya hazır mısınız? İşte o ürünler!

1. Hedef şaşırmak tarih oluyor: Bosch Professional GTC 400 C

Şu sıralar profesyonel kullanımlarınız için en iyi termal kamerayı arıyorsanız Bosch Professional GTC 400 C, oldukça iyi bir seçenek. Cihaz, yüzlerce kişi için ''En iyi termal kamera hangisi?'' sorusunun yanıtı oluyor. Kullanıcılarından olumlu yorumlar alan kamera, en küçük canlıların bile sıcaklık değerini algılayarak görüntülüyor ve görülmesi zor olan varlıkları tespit ediyor. Sizi hedefinize götüren yolda 160X120 kızılötesi sensörü ile belirlenen noktayı kesin olarak tanımlaması ve görüş alanını belirgin hâle getirmesi sebebiyle Bosch Professional GTC 400 C’yi siz de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

2. Her zaman her yerde çekime hazır olun: Flir C5

Kamp deneyimini profesyonel bir etkinliğe dönüştürmek isteyen doğa tutkunları için harika bir cihaz! Kısıtlı bir alanda çok fazla malzeme ile mücadele etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Kıyafetler, yiyecekler, araç gereçler bir yana bir de işin içine kablolar girdiğinde ortalık iyice savaş alanına döner. Flir C5, sizi bu dertten kurtarmak amacıyla tasarlanmış bir ürün. Cep telefonu boyutunda olan termal kamera, küçük olması sayesinde kullanıcılarına oldukça kolay bir şekilde taşıma imkânı sunuyor. Boyutu ile kampçıların aradığı bir ürün olmayı başaran Flir C5, görüntü kalitesiyle de sizi memnun etmeyi başarıyor.

3. Kötü hava koşullarına meydan okuyan kamerasıyla: Bosch GTC 600 C

İster güneşli bir yaz günü olsun ister karlı bir kış günü, gerçek bir kamp tutkunu dört mevsim doğal ortamda olma sevdasını gerçekleştirebilir. Bu noktada kendisi gibi tüm hava koşullarına direnç gösterebilecek ekipmanlarla yola çıkmak çok önemli. Termal kamera, kötü hava koşulları göz önünde bulundurularak tasarlandıysa hiçbir koşulda zorluk yaşamazsınız. Bosch GTC 600 C, hava ne kadar sıcak ya da soğuk olursa olsun sizi yüzüstü bırakmayacak bir cihaz. Dayanıklı tasarımı ve katmanlı bileşeni sayesinde herhangi bir arızaya karşı dirençli olan ürün, tüm işlerinizi halletmenizde size büyük katkı sağlayacak gibi duruyor.

4. Uzun batarya ömrüyle pil arama derdine son: FLIR E5XT

Termal kameraların enerji kaynakları, marka ve modellerine göre farklılık gösterebiliyor. Bazı kameralar lityum iyon pillerle çalışırken bazılarını şarj etmek gerekiyor. Bu noktada kameranızı kullanırken enerji sorunu yaşamamanız için ya yanınızda yedek pil gezdirmeniz ya da şarj edecek bir yer bulmanız şart. Bu sorunla ilgili olarak FLIR markası E5XT modeliyle müşterilerinin enerji problemini ortadan kaldırıyor. Lityum iyon pillerle çalışan termal kamera, enerji tasarrufunda bulunarak oldukça uzun bir süre aynı pillerden yararlanıyor. Termal kameranızın kullanım sıklığına göre pillerin ömründe farklılık olsa da FLIR E5XT ile bu süre normalin çok daha üstünde oluyor.

5. Termal kameralı drone kullanmak isteyenler için en iyi seçenek: FLIR Vue Pro 336

Doğayla iç içe olmayı seviyorsanız ve etrafınızda olup bitenleri gözlemlemek sizin için heyecan verici bir deneyim olabilir. Fakat bu etkinliği bir üst boyuta taşıyıp daha iyi bir hâle getirmek için kullandığınız ekipmanları profesyonel alanda seçebilirsiniz. Eğer drone kullanmak istiyorsanız FLIR Vue Pro 336 termal kamera ile çekimler yapabilirsiniz. Termal kamera, size etrafınızda neler olduğunu gösterebilir. İster doğal ortamda ister şehir ortamında kullanabileceğiniz termal kamera, belgesel çekimlerinde dahi tercih edilebilecek bir ürün. Hafif bir tasarıma sahip olan FLIR Vue Pro 336 ile her an profesyonel kayıtlar alabilirsiniz.

6. Termal kameranın avantajlarını keşfedin: Temperature Imaging Imager NF-521

Termal kameralar, sayısız sektörde kullanıma uygun olması dolayısıyla teknoloji harikası ürünler arasında yer alıyor. Artık pek çok yerde normal kameralara destek olması ve daha ayrıntılı bir görüş sağlaması amacıyla kullanılan termal kameralar, güvenlik nedeniyle de sık sık tercih ediliyor. Termal kameralar; evlerde, çadırlarda, kulübelerde yaban hayvanlarından ve yabancı kişilerden uzak durmanızı sağlıyor. Korunmak amacıyla kullanabileceğiniz kameralar arasında yer alan Temperature Imaging Imager NF-521, kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor ve tavsiye ediliyor. Çabuk açılıp kapanabilmesi sayesinde kullanımı oldukça kolay olan termal kamera, işinizi çok hafifletecek ve güvenlik konusunda daha tedbirli olmanızı sağlayacak.

7. Kamp bölgesindeki teknik işleriniz için uygun fiyatlı iyi bir ürün: HY‑18 IR!

Bulunduğunuz kamp bölgesinde doğanın tadını çıkarmak ve buranın derinliklerine inmek önceliğiniz olsa da arkada bir dizi teknik durum bulunuyor. Kamp bölgesine gideceğiniz aracınızın arıza yapabilme ihtimalinden tutun çadır demirlerini sağlam monte etmeye kadar ilgilenmeniz gereken işler olabiliyor. HY 18 IR, kamp alanındaki bu teknik işlere yardımcı olabilmesi amacıyla tasarlanmış bir termal kamera. Doğadaki varlıkların yanı sıra demir ve motor gibi unsurların da iç sıcaklığını göstermede oldukça iyi olan ürün, normal kameraların görüş alanına girmeyen birçok detayı sunmasıyla yaşanabilecek teknik sorunları gidermede size yardımcı oluyor.

8. Uygun fiyat seçeneği: KAIALE 2.8 inç LCD Termal Kamera

Termal kamera denildiğinde akla gelen onlarca marka mevcut. Piyasada fiyat açısından sizi mutlu edecek çok ürün bulunuyor fakat bunlar arasından bir seçim yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki seçeceğiniz termal kameranın görüş potansiyelinin geniş bir alanı kapsaması, bir diğeri ise görüntü kalitesinin net olması. Sıralanan bu özellikler, sizi çoğu kişinin severek kullandığı bir termal kamera olan KAIALE 2.8 inç LCD’ye yönlendiriyor. Bu termal kamera, fiyat performans anlamında beklentilerinizi karşılamak için birebir.

9. Çektiğiniz görüntüleri saniyeler içinde diğer cihazlara aktarabilirsiniz: Karlak 3.4 İnç LCD Termal Kamera

Termal kameralar ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri, kamerada bulunan fotoğraf ya da videoların bilgisayar, tablet vb. cihazlara aktarılıp aktarılamayacağı. Bu işlemi yapmak aslında oldukça basit. Termal kameraların birbirinden farklı çeşitleri bulunuyor, bu çeşitlere göre görüntüleri aktarma işlemi de farklılık gösteriyor. USB termal kamera türleri direkt olarak bilgisayara takılabilirken diğer termal kameraların görüntülerini cihazlara aktarabilmek için bir bağlantı kablosu gerekiyor. KARLAK LCD ekran termal görüntüleyici kamera, bu işlem için son derece uygun bir ürün. Yüz fotoğrafa kadar saklama kapasitesi olan bu kamera, saniyeler içinde görüntülerinizi diğer aygıtlara taşıyabiliyor.

10. Etrafınızdaki tüm sıcaklık derecelerinden haberdar olabilirsiniz: KARLAK 2.4 Termograf Kamera

Termal kameralar, değişen sıcaklık derecelerini farklı renklerle gösteren oldukça işlevsel cihazlar. Kamera ekranında görünen her renk, ayrı bir sıcaklık derecesini temsil ediyor. Bu renkler, genel olarak çoğu termal kamerada aynı anlamlara gelse de bazen ufak farklılıklar olabiliyor. Termal kameraların işleyiş düzeni renkler üzerinden olsa da cihazların özellikleri markadan markaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Eğer Karlak 2.4 gibi bir ürün tercih ederseniz termal kameranız görüntüleme esnasında cisimlerin sıcaklık değerlerini ayrı ayrı ölçerek renklerle birlikte ekrana derecelerini de yansıtıyor. Bu durum, sizin aşırı sıcak ya da aşırı soğuk maddelerden korunmanızı sağlıyor. Kullanışlı bir termal kamera arayışındaysanız ürünü mutlaka incelemelisiniz.

11. Geceyi tıpkı gündüz gibi görmenizi sağlayacak: VROHS El Tipi Termal El Kamerası

Eğer yaşadığınız bölgenin güvenli olmasına dikkat ediyorsanız termal kameralar tam size göre olabilir. Son dönemde popüler olan doğa evlerinde, bungalovlarda ve benzeri doğal yaşam alanlarına yakın yerlerde yaşayanlardansanız ihtiyacınız olan en önemli cihazlardan birinin termal kameralar olduğunu biliyorsunuzdur. Termal kameralar günün her saati kullanılabilen cihazlar. Gündüz vakti ortaya çıkmayan bazı canlılar, gece karanlığında kendilerini gösterebiliyorlar. Bulunduğunuz alanda vahşi bir hayvanla veya yabancı bir insanla karşılaşmak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu vakitlerde görüşünüzü arttırabilmek ve güvenliğinizi sağlamak için kullanabileceğiniz en iyi termal kameralardan biri VROHS El Tipi Termal El Kamerası. Canlıların vücut ısılarını tespit eden ve bu doğrultuda en küçük hareketi bile algılayabilen termal el kamerası, tam ihtiyacınız olan cihaz!