"Pek çok hastalığın belirtisi demir eksikliği anemisi"

Demir eksikliği anemisi dünyada en çok görülen anemi yani kansızlık türlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demir eksikliğine bağlı anemi görülme sıklığı yüksek olduğu bildiriliyor. Demirin eksik olduğu durumlarda anemi oluşuyor ve bu durum demir eksikliği anemisi olarak adlandırılıyor. Ortalama olarak dünyada kadınların yüzde 35’inde, erkeklerin yüzde 20’sinde ve hamilelerin yüzde 50’sinde demir eksikliği anemisi görüldüğü belirtiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, demir eksikliği anemisi hakkında açıklama yaptı. Dr. Calap, halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisinin kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında var olan ve oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalması olarak açıklayarak, "Demir eksikliği anemisi, başta sindirim sistemine ait birçok organ kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın belirtisi olabilir." dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Dilek Calap, "Demir eksikliği anemisi, başta sindirim sistemine ait birçok organ kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın belirtisi olabilir." dedi.

Cilt solukluğu, güçsüzlük, yorulma, baş ağrısı varsa dikkat

Demir eksikliğine bağlı kansızlığın bazı durumlarda belirti göstermediğini vurgulayan Dr. Uğur Dilek Calap, "Demir eksikliği anemisinin tanısı rutin sağlık kontrolleri sırasında yapılan kan tetkiklerinde konulabilir. Demir eksikliği anemisinin belirtileri arasında; cilt solukluğu, vücutta güçsüzlük, çabuk yorulma, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, kulaklarda uğuldama, ağız mukozasında ve dilde yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme sayılabilir.

Demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında ise çarpıntı, toprak yeme isteği (pika), yavaşlayan tiroid fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülebilir. Çocuklarda demir eksikliği belirtileri ise karşımıza çocuklarda yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük kliniği şeklinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"En belirgin sebepleri; çay, kahve tüketiminin fazla olması"

Demir eksikliği anemisinin birçok nedeni olduğunu kaydeden Dr. Calap, "Kansızlık, demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar ve tedavi edilmediğinde büyük sorunlara neden olabilir. Demir eksikliğinin nedenlerinden biri olan demirin yetersiz alımı, yanlış diyet programları nedeniyle yetersiz kalabilir. Ayrıca gebelik, emzirme, büyüme çağındaki çocuklar, düşük doğum tartılı ve erken doğan bebeklerde de demire olan ihtiyaç fazladır. Çocukların anne sütü yerine demir desteği olmayan mamalarla beslenmesi, inek sütüne 1 yaşından önce başlanması, hazır gıdalarla beslenme ve hayvansal gıdaların yeterli alınmaması gibi nedenler demir eksikliğine neden olabilir." şeklinde konuştu.