HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pek çok ili 'kırmızı' kategori korkusu sardı: Koronavirüs risk haritasında son durum

Pek çok ili 'kırmızı' kategori korkusu sardı: Koronavirüs risk haritasında son durum

11.03.2021 08:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pek çok ili 'kırmızı' kategori korkusu sardı: Koronavirüs risk haritasında son durum

Mart ayı itibariyle başlayan normalleşme süreci vatandaşı mutlu etse de, vakalardaki artış endişe verici seviyeye doğru gidiyor. 15 Mart'ta güncellenmesi beklenen 'koronavirüs risk haritası'nda pek çok ilin 'kırmızı'ya dönüp yeniden kapanabileceği belirtildi.

Türkiye, 1 Mart'taki kabine toplantısıyla birlikte koronavirüs pandemisiyle mücadelede yeni bir döneme girdi. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı. Bu haritada ‘çok yüksek riskli’ iller kırmızıyla gösterilmiş ve önlemler gevşetilmemişti. Mavi (düşük riskli), sarı (orta riskli) ve turuncu (yüksek riskli) illerde ise yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti.

Normalleşmeyle birlikte kafe, restoran ve lokantalar, spor salonları gibi yerler belli kurallar çerçevesinde açılmış, cumartesi sokağa çıkma yasağı ise kaldırılmıştı. Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi.

İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında son durum! 9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilirİllere göre koronavirüs risk durumu haritasında son durum! 9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

15 Mart'ta yapılması planlanan kabine toplantısında koronavirüs risk haritası da güncellenecek ve pek çok ilin kırmızı renge, yani 'yüksek riskli iller' kategorine geçebileceği belirtildi. Tedirgin eden bu gelişmelerle birlikte uzmanlar, nisan ayında 3'üncü pik olabileceğini sık sık dile getiriyor. Hal böyleyken yeni ve yeniden kısıtlamaların gelebileceği de seçenekler arasında.

hgkj

Güncel verilere göre 17 il kırmızı renkte 'çok yüksek riskli' kategoride bulunuyor.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak yer alıyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Son açıklanan illere göre risk haritasına göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer alıyor.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller kategorisinde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandıEhliyetsiz sürücü 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı bilim kurulu Kabine Toplantısı normalleşme Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Mart hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara'da vahşet! Yakılmış köpek ölüsü bulundu

Ankara'da vahşet! Yakılmış köpek ölüsü bulundu

Son Dakika: Metafizikçi Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Yük treninin çarptığı yaralı genç, kazanın şoku ile elindeki poşeti bırakmadı

Trenin çarptığı genç şoku atlatamadı! Elindeki poşete sıkı sıkıya sarıldı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' yasalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.