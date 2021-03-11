Pek çok ili 'kırmızı' kategori korkusu sardı: Koronavirüs risk haritasında son durum

Türkiye, 1 Mart'taki kabine toplantısıyla birlikte koronavirüs pandemisiyle mücadelede yeni bir döneme girdi. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı. Bu haritada ‘çok yüksek riskli’ iller kırmızıyla gösterilmiş ve önlemler gevşetilmemişti. Mavi (düşük riskli), sarı (orta riskli) ve turuncu (yüksek riskli) illerde ise yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti.

Normalleşmeyle birlikte kafe, restoran ve lokantalar, spor salonları gibi yerler belli kurallar çerçevesinde açılmış, cumartesi sokağa çıkma yasağı ise kaldırılmıştı. Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi.

15 Mart'ta yapılması planlanan kabine toplantısında koronavirüs risk haritası da güncellenecek ve pek çok ilin kırmızı renge, yani 'yüksek riskli iller' kategorine geçebileceği belirtildi. Tedirgin eden bu gelişmelerle birlikte uzmanlar, nisan ayında 3'üncü pik olabileceğini sık sık dile getiriyor. Hal böyleyken yeni ve yeniden kısıtlamaların gelebileceği de seçenekler arasında.