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Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Bedenlerimiz bize sürekli olarak sağlığımız ve refahımız hakkında işaretler veriyor ve yavaşlama zamanının geldiğini bize söylemekte harikalar. Diyetle mücadele ediyorsanız, cildiniz genellikle size bir belirti verecektir; yorgunsanız, genellikle gözünüzün altında koyu halkalar oluşacaktır. Peki ya tırnaklarımız?

Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!

Beslenme uzmanı Fiona Tuck tırnaklardaki farklı izlerin vücudun içinde neler olduğunu ortaya çıkarabileceğini söyledi. Tırnak sağlığınız söz konusu olduğunda nelere dikkat etmelisiniz?

BEYAZ NOKTALAR

Pek çok kişi, beyaz lekelerin kalsiyum eksikliğinin bir işareti olduğuna inanıyor. Fiona, 'yeterince çinko veya kalsiyum almadığınızın bir işareti olabilir' diyor ve ekliyor: Beyaz noktalar aslında tırnak hücreleri arasında sıkışan küçük hava kabarcıklarından kaynaklanıyor. Eğer acı çekerseniz, bunun kalıtımsal olma ihtimali vardır, ancak kötü doku beslenmesi, zayıf keratinizasyon ve manikürden kaynaklanan travmadan da kaynaklanabilir.

SOLUK VE MAVİ TIRNAKLAR

Soğuk kış aylarında tırnaklarınız mavi olabilir. Ancak Fiona, bunun demir eksikliğinin de bir işareti olabileceğini söyledi. Soluk veya mavi tırnakların, kanın vücutta dolaşmaya çalıştığı anlamına gelebileceğini söyledi. Kandaki demir eksikliği, anemi gibi durumlara yol açabilir ve takviyeler alarak düzeltilebilir.

OYUK OYUK VEYA SARI TIRNAKLAR

Çok sigara içenler bazen sigaraların parmaklarını ve tırnak yataklarını boyadığı için sarı tırnaklara sahip olur. Ancak çukurlu ve sarı tırnaklar da artirit belirtisi olabilir. Tırnaklarınız sararırsa, kalınlaşırsa bu aynı zamanda vücudunuzun içinde bir şeyin döndüğünün bir işareti olabilir. Akciğer hastalığı ve romatoid artrit sarı tırnaklara neden olabilir.

TIRNAKLARDA KOYU ÇİZGİ

Tırnağınızda yeni veya değişen koyu bir çizgi fark ederseniz en kısa sürede doktora görünmelisiniz. Her koyu renk çizgi bir melanom değildir (en ciddi cilt kanseri türü) ancak bir dermatoloğun bunu kontrol etmesi her zaman iyidir.

ŞEYTAN TIRNAĞI

Şeytan tırnağı çok küçük ama inanılmaz derecede acı verici olabilir. Hidrasyon eksikliğinden kaynaklanabilir. E ve F vitaminleri açısından zengin günlük kütikül yağı kullanabilirsiniz.

YUMUŞAK VE SOYULMUŞ TIRNAKLAR

Tırnaklarınız kolayca bükülürse çok yumuşak olabilir (hapalonychia olarak bilinen bir durum)Tırnak matrisindeki proteinler sertliklerini oluşturduğundan, yapacağınız en iyi şey protein alımınızı artırmaktır. Her öğünde bir avuç içi büyüklüğünde protein yediğinizden emin olun. Yeterince D vitamini ve A vitamini almanız da önemlidir. D vitamini seviyenizi güneş ışığında kalarak artırın ve her hafta üç porsiyon yağlı balık yiyin. A vitamini için havuç, ıspanak ve tatlı patates gibi bol yeşil ve turuncu sebzeleri yiyin.

ÇIKINTILI TIRNAKLAR

Bir sürü tırnak çıkıntısı vardır ve bu, diyet eksikliklerinden hastalıklara kadar çeşitli şeylere bağlı olabilir. Yaygın nedeni kükürt eksikliğidir. Hastalıklara gelince, sedef hastalığı ve egzama gibi durumlar da tırnak dokunuzu tahrip edebilir, bu nedenle endişeleriniz varsa doktorunuza danışın.

KURU VE KIRILGAN TIRNAKLAR

Her beş yetişkinden birinin zayıf, kuru, ince ve kolayca kırılabilen tırnaklardan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Neden? Genelde su alımına bağlıdır. Tırnaklar yaklaşık yüzde 18 sudan oluşur ve bu seviyeler yüzde 16'nın altına düştüğünde kuruyabilir ve kırılmaya yatkın hale gelebilir. Sorunu çözmek için günde iki litre su içmeye çalışın. Çinko eksikliğinin de kırılgan tırnaklara katkıda bulunduğu bulunmuştur, bu nedenle diyetinize et, kabak çekirdeği ve mercimek gibi yiyecekler ekleyin.

ÇİZGİLİ TIRNAKLAR

Tırnağınızda yatay olarak uzanan çizgileri fark etmeye başlar ve büyümesinin durduğunu fark ederseniz altta yatan bir neden olabilir. Ateş, yaralanma kemoterapi veya büyük stres tırnaklarınızın yavaş uzamasına veya büyümesinin durmasına neden olabilir. Doktorunuzla görüşmek en iyi seçim.

TIRNAK YEMEK

Kronik tırnak ısırması tırnak yatağına zarar verebilir ve tırnakların geri dönüşü olmayan bir şekilde kısalmasına yol açar. Parmak uçları ayrıca bakteri, mantar ve maya kovanlarıdır. Korkunç alışkanlık sizde uçuk bile oluşturabilir.

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