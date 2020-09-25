Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!

Beslenme uzmanı Fiona Tuck tırnaklardaki farklı izlerin vücudun içinde neler olduğunu ortaya çıkarabileceğini söyledi. Tırnak sağlığınız söz konusu olduğunda nelere dikkat etmelisiniz? BEYAZ NOKTALAR Pek çok kişi, beyaz lekelerin kalsiyum eksikliğinin bir işareti olduğuna inanıyor. Fiona, 'yeterince çinko veya kalsiyum almadığınızın bir işareti olabilir' diyor ve ekliyor: Beyaz noktalar aslında tırnak hücreleri arasında sıkışan küçük hava kabarcıklarından kaynaklanıyor. Eğer acı çekerseniz, bunun kalıtımsal olma ihtimali vardır, ancak kötü doku beslenmesi, zayıf keratinizasyon ve manikürden kaynaklanan travmadan da kaynaklanabilir. SOLUK VE MAVİ TIRNAKLAR Soğuk kış aylarında tırnaklarınız mavi olabilir. Ancak Fiona, bunun demir eksikliğinin de bir işareti olabileceğini söyledi. Soluk veya mavi tırnakların, kanın vücutta dolaşmaya çalıştığı anlamına gelebileceğini söyledi. Kandaki demir eksikliği, anemi gibi durumlara yol açabilir ve takviyeler alarak düzeltilebilir. OYUK OYUK VEYA SARI TIRNAKLAR Çok sigara içenler bazen sigaraların parmaklarını ve tırnak yataklarını boyadığı için sarı tırnaklara sahip olur. Ancak çukurlu ve sarı tırnaklar da artirit belirtisi olabilir. Tırnaklarınız sararırsa, kalınlaşırsa bu aynı zamanda vücudunuzun içinde bir şeyin döndüğünün bir işareti olabilir. Akciğer hastalığı ve romatoid artrit sarı tırnaklara neden olabilir.

TIRNAKLARDA KOYU ÇİZGİ Tırnağınızda yeni veya değişen koyu bir çizgi fark ederseniz en kısa sürede doktora görünmelisiniz. Her koyu renk çizgi bir melanom değildir (en ciddi cilt kanseri türü) ancak bir dermatoloğun bunu kontrol etmesi her zaman iyidir. ŞEYTAN TIRNAĞI Şeytan tırnağı çok küçük ama inanılmaz derecede acı verici olabilir. Hidrasyon eksikliğinden kaynaklanabilir. E ve F vitaminleri açısından zengin günlük kütikül yağı kullanabilirsiniz. YUMUŞAK VE SOYULMUŞ TIRNAKLAR Tırnaklarınız kolayca bükülürse çok yumuşak olabilir (hapalonychia olarak bilinen bir durum)Tırnak matrisindeki proteinler sertliklerini oluşturduğundan, yapacağınız en iyi şey protein alımınızı artırmaktır. Her öğünde bir avuç içi büyüklüğünde protein yediğinizden emin olun. Yeterince D vitamini ve A vitamini almanız da önemlidir. D vitamini seviyenizi güneş ışığında kalarak artırın ve her hafta üç porsiyon yağlı balık yiyin. A vitamini için havuç, ıspanak ve tatlı patates gibi bol yeşil ve turuncu sebzeleri yiyin. ÇIKINTILI TIRNAKLAR Bir sürü tırnak çıkıntısı vardır ve bu, diyet eksikliklerinden hastalıklara kadar çeşitli şeylere bağlı olabilir. Yaygın nedeni kükürt eksikliğidir. Hastalıklara gelince, sedef hastalığı ve egzama gibi durumlar da tırnak dokunuzu tahrip edebilir, bu nedenle endişeleriniz varsa doktorunuza danışın.