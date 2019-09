Pekcan-Ross ortak basın açıklaması

Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerine işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Ayrıca başta çelik olmak üzere bizim için büyük önem arz eden sektörlerimizin karşılaştığı problemleri de kendilerine ilettik ve önerilerimizi de kendileriyle paylaştık. Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek olan bu komiteler sonuç odaklı çalışacak ve bu çalışmanın sonuçlarını bir an önce almak üzere iş birliğiyle hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek, karşılıklı ticaretimizi artırmak amacındayız. Bu amaç doğrultusunda Türk ve Amerikan firmalarının her iki ülkedeki dağıtım kanallarına ulaşmasının çok önemli olduğunu, firmalarımız arasındaki temasların anılan süreçte her iki ülke ticaret bakanlıklarının desteğinin yararı ve gerekliliği üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. Sayın Ross'un gerek resmi görüşmelerinde gerekse iş dünyasıyla yaptığı görüşmelerde ülkemizin potansiyeline bizzat şahit olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın ABD Başkanı'ndan aldığımız güçle oluşan bu yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum."