Pekcan: 'Temmuz Ayında İhracat Arttı İthalat Düştü’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın Temmuz ayında yüzde 8,2 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olduğunu, ithalatın ise 19 milyar 288 milyon dolarla yüzde 7,98 düştüğünü ifade etti.
Pekcan, Ege İhracatçı Birlikleri’nin İzmir’de düzenlediği toplantıya katılarak Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklarken, Haziran ayında uzun Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle yaşanan yüzde 14,8 azalışın ardından, Temmuz ayında ihracatın yeniden artışa geçtiğini belirtti.
“Küresel gelişmelere rağmen en yüksek Temmuz ihracatı”
Pekcan, “Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Uzun süredir küresel ekonominin ve Türkiye’nin en büyük pazarı olan Euro bölgesindeki büyümenin yavaşladığını hatırlatan Pekcan, IMF’nin de küresel büyüme tahminini Nisan ayındaki tahminine göre 0,1 puan düşürerek yüzde 3,2 olarak açıkladığını hatırlattı.
Euro bölgesi tahmininin ise yüzde 1,3’te kaldığını dile getiren Bakan Pekcan, "Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden birinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Kısacası küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti. İhracatçı ülkelerin yelkenlerini şişirmiyor. Ama biz yine de yolumuza hızla devam etmek zorundayız. Evet tablo biraz karamsar gelebilir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracatını sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz. Ekonomiyi büyütüp milleti gururlandıran tüm ihracat ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“İhracata AB’nin payı yüzde 49”
Bakan Pekcan, “2019 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk iki ülke sırasıyla Almanya ve İngiltere olurken, Almanya'ya ihracatımız yüzde 6,54 artışla 1 milyar 475 milyon dolar, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 8,91 artışla 1 milyar 125 milyon dolar. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız ise Temmuz ayında yüzde 8,59 artışla 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve toplam ihracatımız içerisinde yüzde 49 pay almıştır. Bu şekilde yolumuza devam etmek zorundayız” dedi.
“Yüksek teknolojili ürünler zayıf noktamız”
“Yüksek teknolojili ürün ihracatını arttırmak zorundayız” diyen Pekcan, “Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hala yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında. Bunu yukarıya çekmek zorundayız. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda da ısrarla devam edeceğiz çalışmalarımıza” dedi.
İthalat ve dış ticaret hacmi düşüyor
Haziran ayında yüzde 22,8 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak açıklanan ithalat rakamları, düşüşünü sürdürdü. Bakan Pekcan, “İthalatımız yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, dış ticaret hacmi de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre azalmaya devam etti. Dış ticaret, yüzde 1,26 küçülerek 35 milyar 246 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam etti ve yüzde 82,74’e ulaştı.
İhracat lideri otomotiv
Toplantıda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birliğe bağlı sektör temsilcileri de yerlerini aldı.
TİM Başkanı Gülle yaptığı konuşmada, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerine biraz daha yaklaşıldığını belirterek, TİM olarak "dış ticaret fazlası veren bir Türkiye" hedefine odaklandıklarını söyledi.
Gülle, ihracatın liderinin otomotiv sektörü olduğunu bildirdi. “Temmuz ayının ihracat lideri, ihracatını yüzde 5 artırarak 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu.” diyen Gülle, yüzde 96,2 artışla mücevher, yüzde 26,5 artışla yaş meyve sebze ve yüzde 23,5 artışla çimento, cam seramik ve toprak ürünlerini ihracatını en çok arttıran sektörler olarak açıkladı.
Gülle, Temmuz ayında en fazla ihracat yapan 3 ilin ise 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli olduğunu dile getirdi.
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