Pekcan: 'Temmuz Ayında İhracat Arttı İthalat Düştü’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın Temmuz ayında yüzde 8,2 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olduğunu, ithalatın ise 19 milyar 288 milyon dolarla yüzde 7,98 düştüğünü ifade etti.

Pekcan, Ege İhracatçı Birlikleri’nin İzmir’de düzenlediği toplantıya katılarak Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklarken, Haziran ayında uzun Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle yaşanan yüzde 14,8 azalışın ardından, Temmuz ayında ihracatın yeniden artışa geçtiğini belirtti.

“Küresel gelişmelere rağmen en yüksek Temmuz ihracatı”

Pekcan, “Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Uzun süredir küresel ekonominin ve Türkiye’nin en büyük pazarı olan Euro bölgesindeki büyümenin yavaşladığını hatırlatan Pekcan, IMF’nin de küresel büyüme tahminini Nisan ayındaki tahminine göre 0,1 puan düşürerek yüzde 3,2 olarak açıkladığını hatırlattı.

Euro bölgesi tahmininin ise yüzde 1,3’te kaldığını dile getiren Bakan Pekcan, "Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden birinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Kısacası küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti. İhracatçı ülkelerin yelkenlerini şişirmiyor. Ama biz yine de yolumuza hızla devam etmek zorundayız. Evet tablo biraz karamsar gelebilir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracatını sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz. Ekonomiyi büyütüp milleti gururlandıran tüm ihracat ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.