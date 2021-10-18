Peker hakkında 392 yıla kadar hapis istemi

Ağır Ceza Mahkemesi, Sedat Peker hakkında 392 yıla kadar hapis cezası isteyen iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Sedat Peker suç örgütü"ne yönelik hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, firari şüpheli Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianamede 26'sı tutuklu 92 şüpheli yer alıyor. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken suç örgütü lideri firari şüpheli Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

392 yıla kadar hapis istemi

İddianamede örgüt lideri konumunda yer alan şüpheli Sedat Peker'in "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyeliği olası bulunan 46 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen şüphelilerin "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DHA/BK,BÖ

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