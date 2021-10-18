HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Peker hakkında 392 yıla kadar hapis istemi

Peker hakkında 392 yıla kadar hapis istemi

18.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu 16.

Ağır Ceza Mahkemesi, Sedat Peker hakkında 392 yıla kadar hapis cezası isteyen iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Sedat Peker suç örgütü"ne yönelik hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, firari şüpheli Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianamede 26'sı tutuklu 92 şüpheli yer alıyor. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken suç örgütü lideri firari şüpheli Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

392 yıla kadar hapis istemi

İddianamede örgüt lideri konumunda yer alan şüpheli Sedat Peker'in "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyeliği olası bulunan 46 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen şüphelilerin "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DHA/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladıYerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladı
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görevden alındılar5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görevden alındılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.