Peker'den cemevine saldırı planlandığı iddiası

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir iddia daha ortaya attı. Peker, Gaziosmanpaşa'da 1993 yılında düzenlenen saldırıdan daha büyük bir eylemin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın adamları tarafından planlandığını öne sürdü.

Peker, YouTube'da yayınladığı videolara dikkat çekerek "Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Gazi Mahallesi'nde ne olmuştu?

12 Mart 1995 tarihinde ağırlıklı olarak Alevi vatandaşların yaşadığı, o dönem İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde üç kahvehane ve bir pastane kimliği belirsiz kişilerce taranmış, bu saldırılarda Halil Kaya adlı bir Alevi dedesi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıların ardından Gazi Mahallesi'nde yaşayanlar emniyetin olaylara geç müdahale ettiğini savunarak protesto gösterileri düzenlemiş, olaylara polisin sert müdahalesi sonrası da şiddet olayları yaşanmıştı. Gazi Mahallesi'nde dört gün boyunca süren olaylarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmış, çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.