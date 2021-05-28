Peker’in İddiaları Soylu ve Çalışkan Arasında Gerilim Yarattı

Organize suç örgütü kurmak iddiasıyla aranan Sedat Peker’in iddiaları Türkiye siyasetindeki etkisini sürdürüyor. Peker’in iddialarının araştırılması için HDP’nin araştırma komisyonu kurma teklifi Meclis’te AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedilse de iktidar içinde gerilim sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk televizyonunda Peker’e polis korumasının şu an Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan zamanında verildiği yönündeki sözlerine, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin önlenmesinde etkili rol oynayan polis şefinden yanıt geldi. Soylu’nun ‘‘açıklamalarından toplum rahatsız’’ çıkışı İçişleri Bakanlığı kulislerinde açığa alınacağı dillendirilen Çalışkan, Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’a verdiği röportajda ‘‘Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” derken toplumun İçişleri Bakanlığı’ndan rahatsız olduğunu da kaydetti.

Bu sözleri kamuoyunda tartışma yaratınca bu kez Cüneyt Özdemir’e konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Avşar’la yaptığı konuşmanın yayınlanacağını bilmediğini söylerken, röportajdaki ifadelerini yalanlamadı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlığı olduğu yıllardan beri çevresinde olan Ahmet Hamdi Çamlı Çalışkan’a destek verirken, eski başbakan yardımcılarından Yalçın Akdoğan, Star gazetesindeki köşe yazısında Soylu’nun çalışkan, mücadelesi ve teşkilatçı bir siyasetçi olduğunu yazarak İçişleri Bakanı’nın yanında durduğunu gösterdi. Yalıkavak Marina: ‘‘Ağar’ın şirketimizdeki görevi sona erdi’’ Süleyman Soylu Habertürk’teki programda Sedat Peker’in Mübariz Mansimov’un ‘‘malına çökmek’’ ile suçladığı Mehmet Ağar’la ilgili‘‘Sayın Ağar'ın bir marinada görev alması doğru mu? Ben olsam 48 saat içinde bırakırım’’ yorumda bulunmuştu. Yalıkavak Marina’dan bugün yapılan açıklamada yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Ağar’ın görevinin sona erdiği bildirildi. Açıklamada, ‘‘Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ağar, 17.05.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiş, ancak Sayın Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Sayın Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyu ile paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz’’ ifadeleri yer aldı.

Yalıkavak Marina, şirketin yönetim kurulu üyesi olan AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar’ın durumuyla ilgili bir bilgi vermedi. Ağar: ‘‘Ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce beyan etmiştim’’ 12 Mayıs tarihinde Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e ‘‘Burası döviz makinası. Biz buradan uzaklaştırırlarsa mafya çöker. Buraya bugün mafya giremiyorsa bizim olmamızdandır’’ diyen Mehmet Ağar, yine Sözcü gazetesinden Yaşar Anter’e yaptığı açıklamada yönetim kurulu başkanlığından kendisinin ayrılmak istediğini söyledi. Ağar, “Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda yönetim kurulu başkanlığından ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi on, on beş gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok” dedi.

Pazar günü Sedat Peker’in yeni bir video yayınlaması beklenirken muhalefet partilerinin iktidara yönelik tepkileri de sürüyor. Öztrak: ‘‘Erdoğan milli iradeden kaçtı’’ Basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, saray entrikalarının sürdüğünü iktidar partisinde herkesin birbirine kumpas kurduğunu öne sürdü. Öztrak, ‘‘Normal işleyen bir demokraside, kirlenmiş bir üyesi varsa, onu Yüce Divan önüne çıkarırdı. Yargı, yargı gibi davranır, soruşturmasını yürütür, hakimler de son sözünü söylerdi. Erdoğan yaşananlardan yirmi gün sonra konuştu. Erdoğan, TBMM'nin önünü bir kez daha tıkadı, milli iradeden tekrar kaçtı. Mafya iddialarının araştırılması için verilen önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. KKTC parlamentosu ise Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili son iddiaları araştırmak için, oybirliğiyle bir araştırma komitesi kurdu. Dikkat edin bu soruşturmanın ardından mafya dedikleriniz, suç örgütü lideri dedikleriniz, istihbarat elemanı çıkmasın.AK Parti’de herkes, birbirine kumpas kurmuş. İçişleri bakanı bu kumpasta rol aldığını açıkça itiraf etti. Kumpasın diğer aktörleri kim? Damat ve Binali Yıldırım. Kumpası kuran kim? Erdoğan’’ diye konuştu.