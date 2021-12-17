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Peker'in iddialarındaki hakim Esat Toklu Danıştay üyesi oldu

17.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HSK, Yargıtay ve Danıştay üyeliği için 14 kişiyi atadı.

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen ve Paramout Hotel'de kalan Hakim Esat Toklu, Danıştay üyeliğine seçildi.Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay’da boşalan üyelikler için atama yaptı. Bu kapsamda Yargıtay’a 11, Danıştay’a ise 3 yeni üye seçildi. Atamalar içerisinde dikkat çeken isimler oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş Yargıtay üyesi seçildi.

Danıştay üyeliğine seçilen üç isim iseEsat Toklu, İsmail Hakkı Sayın ve Yunus Emre Sılayi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, organize suç örgütü lideri şüphelisi Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Peker'in bir dönem iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramout Hotel'de ücretsiz kaldığını iddia ettiği Toklu, Danıştay üyeliğine atandı.

Peker, yayınladığı videoda, şunları kaydetmişti:

"Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki 0X5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım."

Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Esat Toklu ise bu otelde kaldığını doğrulamış ancak parasını bizzat kendisinin ödediğini açıklamıştı. Öte yandan Mayıs 2021’de TBMM’de yapılan seçimde İYİ Parti kontenjanından iki, CHP kontenjanından bir kişi HSK’ye üye olarak seçilmişti. Yeni HSK'nin bu kapsamda CHP ve İyi Parti kontenjanından birer üyeyi de Yargıtay üyeliğine atadığı öğrenildi.

Esat Toklu Danıştay üyesi oldu

Yargıtay üyesi olan bir diğer isim Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa oldu. Kolukısa, HSK Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaparken, yargıdaki "İstanbul Grubu" ile güç mücadelesine giren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından görevden alınmıştı. "İstanbul Grubu", ismi Berat Albayrak ile anılan Pelikan grubunun yargıdaki uzantısı olarak görülüyor.

Kolukısa’nın kardeşi Astsubay Burak Kolukısa, aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da bulunduğu üst düzey komutanların katıldığı düğünü basan Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi üyeleri arasında yer almıştı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Akıncı Üssü davasında yargılanan Kolukısa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Demir de Yargıtay üyesi olarak atandı. Yargıtay üyeliğine atanan diğer isimler şöyle:

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Haşim Bardakçı, Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, İstanbul BAM Daire Başkanı Nilgün Şener, Ankara BAM Daire Başkanı Nilgün Şener, Ankara BAM Daire Başkanı Beytullah Metin, Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü Aydın Şimşek.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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