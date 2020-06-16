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Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 21:47 | Son Güncelleme

Çin’in başkenti Pekin’de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle kentteki alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

Pekin Belediyesi Eğitim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, kentte ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesindeki tüm okulların eğitim faaliyetleri yarından itibaren askıya alındı.

Söz konusu kararın kentte acil durumun "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye çıkarılması uygulamasının bir gereği olarak alındığı; öğrencilerin eğitime evlerinde internet üzerinden devam edeceği belirtildi.

EYALETLER ARASI SEFERLER DURDURULDU

Pekin Belediyesi yetkililerinden Çın Bey, yaptığı açıklamada, alarm seviyesinin yükseltilmesinin gereği olarak Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

Market, gıda pazarları, restoranlar ve iş yerlerinde sıkı kontrol önlemleri uygulayacağını ve buralarda çalışanların maske ve eldiven takmalarını sıkı takip edeceğini vurgulayan Çın, ithal gıdaların izlenebilirliğini ve karantina standartlarının seviyesinin yükseltileceğini kaydetti.

KENTTEN AYRILACAKLARIN TEST SONUCUNUN NEGATİF OLMASI GEREKİYOR

Şinfadi pazarıyla bağlantılı alınan tedbirlerde, evden çalışmanın teşvik edildiği ve üretimin durdurulmayacağı basına yansırken Pekin’den ayrılmak durumunda kalanların son 7 günde yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun, negatif olması gerekiyor.

Müze, kütüphane, sanat galerileri ve parkların ziyaretçi trafiği da normal kapasitenin yüzde 30'unun üzerinde olmayacak.

KENTTE "SEYAHAT KISITLAMASI"

Yetkililer, daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen Pekin'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış; vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların, Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.

Taksicilerin de müşterilerini kent dışına çıkarmaları yasaklanırken otobüs, tren ve metrolara belirli sayıda yolcu taşıma sınırlaması ve maske takılması kuralı getirilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, gün içinde ülkedeki 40 vakadan 27'sinin Pekin'de görüldüğünü açıklamıştı.

Yeni vakalarla Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana saptanan vaka sayısı 106'ya yükselmişti.

Çin ana karasında 83 bin 221 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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