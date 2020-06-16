Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

Pekin Belediyesi Eğitim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, kentte ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesindeki tüm okulların eğitim faaliyetleri yarından itibaren askıya alındı.

Söz konusu kararın kentte acil durumun "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye çıkarılması uygulamasının bir gereği olarak alındığı; öğrencilerin eğitime evlerinde internet üzerinden devam edeceği belirtildi.

EYALETLER ARASI SEFERLER DURDURULDU

Pekin Belediyesi yetkililerinden Çın Bey, yaptığı açıklamada, alarm seviyesinin yükseltilmesinin gereği olarak Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

Market, gıda pazarları, restoranlar ve iş yerlerinde sıkı kontrol önlemleri uygulayacağını ve buralarda çalışanların maske ve eldiven takmalarını sıkı takip edeceğini vurgulayan Çın, ithal gıdaların izlenebilirliğini ve karantina standartlarının seviyesinin yükseltileceğini kaydetti.

KENTTEN AYRILACAKLARIN TEST SONUCUNUN NEGATİF OLMASI GEREKİYOR