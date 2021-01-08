HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle önlemler artırıldı

Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle önlemler artırıldı

08.01.2021 22:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle önlemler artırıldı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son günlerde artmasının ardından mabetler geçici olarak kapatıldı, geniş çaplı kutlama etkinlikleri bir aylığına askıya alındı.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Etnik ve Dini İşler Komisyonu kentteki 155 dini mekanı geçici olarak kapattı.

Ülkenin geleneksel Bahar Bayramı dolayısıyla yapılacak geniş çaplı etkinlilerin bugünden itibaren bir ay boyunca yasaklandığını bildiren Komisyon, düğünlerin ertelenmesi, cenazelerin sadeleştirilmesi, kutlama ve toplu etkinliklerden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

HIBEY'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Pekin'in komşu eyaleti Hıbey'de de son günlerde kaydedilen yüksek vaka sayıları, yetkilileri, önlemlerin sıkılaştırılması yönünde harekete geçirdi.

Pekin'den Hıbey'in Şıciacuang kentine bağlanan bazı otoyollara giriş-çıkışlar kapatıldı. Kentte iç ve dış hatlara bağlı çok sayıda hava yolu seferi iptal edildi.

Hıbey Vali Yardımcısı Şü Cienpey, eyaletteki Şıcicuang ile Şingtay kentlerinin sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunarak, bazı yerleşim birimlerine ise istisnai haller dışında giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.

Pekin ve Hıbey'de son 5 günde yurt içi kaynaklı 127 vaka görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 331 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 176 kişi iyileşti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Joe Biden'dan kadın ve azınlık açıklamasıJoe Biden'dan kadın ve azınlık açıklaması
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Joe Biden'dan kadın ve azınlık açıklaması

Joe Biden'dan kadın ve azınlık açıklaması

Dünyaya bir müjde daha! BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Genelkurmay Başkanı Milley, Trump'a yönelik önlemleri görüştü

ABD'de Trump alarmı!

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı

Son dakika: Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

Son dakika: Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

Burger King 21 yıl sonra logosunu değiştirdi

21 yıl sonra logosunu değiştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.