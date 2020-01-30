HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.

Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Pekin yönetimi koronavirüsün yayılmasını önüne geçebilmek için önlemlerini sıklaştırıyor.

China News'in haberine göre çok sayıda kişiyi bir araya getirmeleri nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemleri geçici olarak yasaklandı.

Yasak nedeniyle Çinli çiftler, bin yılda bir geldiğini düşündükleri 02.02.2020 tarihinde dünya evine giremeyecek. Çok sayıda Çinli, bu tarihte evlenmeyi planlıyordu. Zira Çincede 2 Şubat 2020, "seni seviyorum, seni seviyorum" cümlesiyle aynı telaffuza sahip.

Pekin yönetimi, 25 Ocak'ta Çin Yeni Yılı için planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Pekin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' kararını değiştirdi!

Japon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyordu

Yunanistan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan vekile tepki

Vekil, Türk Bayrağı'nı yırtmıştı

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

Çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu

Çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.