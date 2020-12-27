Pekin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin Komünist Partisi'nin, Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağının duyurulmasının ardından hareketlilik sürüyor.

BAŞKENTTE ACİL DURUM SÜRÜYOR

Başkentin kuzeydoğusunda bulunan ve Pekin Başkent Uluslarararası Havaalanı yakınlarındaki Şunyi semtinde art arda vakaların tespiti nedeniyle başkentte acil durum sürüyor.

Acil durum ilanından sonra pek çok bölgede giriş-çıkışlar durdurulurken, hareketliliğin yüksek olduğu tüm noktalarda denetim ve kontroller sıkılaştırıldı. Havaalanı çalışanlarının bir bölümünün Şunyi semtinde ikamet ettiği biliniyor. Bölgede 92 laboratuvarda 800 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacağı ifade edildi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların test alanlarında uzun kuyruklar oluşturdukları görülüyor. Pekin yönetimi Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasını sağlayan acil durumu ilanıyla Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptalini kararlaştırdı. Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin'den ayrılmaması gerektiğini duyurdu. (AA)

