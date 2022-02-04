Pekin'de sahne alan Fatih Arda İpcioğlu kimdir? Fatih Arda İpcioğlu kaç yaşında ve mesleği nedir?

Bu yıl 24. düzenlenen kış olimpiyatlarında toplamda 7 spor dalı 15 disiplinde 98 karşılaşma gerçekleştirilecek. Bu yılki ev sahibi Pekin oldu. 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bugün TSİ 15.00'te yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Olimpiyat oyunlarına kayakla atlama milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu da katılacak.

FATİH ARDA İPCİOĞLU KİMDİR?

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında sahne alacak. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen Kış Olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan milli sporcu İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon dünya Kupalarında fırtına gibi esen ve 9 kez finale kalarak tarih yazan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu Pekin'de yarın yani 5 Şubat Cumartesi günü TSİ 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

FATİH ARDA İPCİOĞLU KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

Fatih Arda İpcioğlu, 22 Eylül 1997 yılında doğdu. İpcioğlu, Türk kayakla atlamacısıdır. 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan Fatih Arda İpcioğlu, böylece ülkesini Olimpiyatlar'da temsil eden ilk kayakla atlamacı olmuştur. Türk sporcu Güney Kore'deki organizasyonun açılış töreninde de Türk bayrağını taşıyan Türk sporcusudur.



