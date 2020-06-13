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Pekin’de yeni koronavirüs vakaları görüldü

13.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Çin’de hayatın yeni yeni normale döndüğü başkent Pekin’deki bir pazar yerinde yeni koronavirüs vakaları görüldü.

Pekin’de yeni koronavirüs vakaları görüldü

Virüsün yeniden yayılmasından endişe edilirken şehir yine alarma geçti.Çin'in başkenti Pekin’de haftalardır ilk defa koronavirüs salgınında belirgin bir artış gözlendi. Şehirdeki bir pazarda yapılan 500 koronavirüs testinden 45'i pozitif çıktı. Fengtai bölgesindeki Xinfadi Pazarı, bu gelişme üzerine derhal kapatılırken, pazar yerinin dezenfekte edileceği ve pazarda çalışan yaklaşık 10 bin kişiye test yapılacağı belirtildi. Çevredeki on bir yerleşim bölgesinde bulunan anaokulları ve okullarda da eğitime ara verildi.

Beijing Qingnianbao gazetesinin haberine göre pazar yerinin yöneticisi, yetkililerin, virüsün başka bir pazardan getirilen ithal somonların kesildiği tahtadan yayıldığını tespit ettiklerini aktardı. Bu gelişme sonrasında birçok süpermarket, ithal somonların raflar indirildiğini duyurdu. Yerel medya, şu ana kadar pozitif çıkan vakaların asemptomatik (sessiz taşıyıcı) olduğunu kaydetti.

'SAVAŞ MEKANİZMASI' DEVREYE GİRDİ

Başkent Pekin'in Fengtai ilçe yönetiminden yapılan açıklamada da, pazar yerinde ortaya çıkan virüsün yayılmaması için bir "komuta merkezi" oluşturulduğu ve "savaş mekanizmasının" devreye girdiği bildirildi.

PEKİN HENÜZ NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRMİŞTİ

Yİne Çin'de yayımlanan Global Times gazetesine konuşan uzmanlar, 20 milyon nüfusa sahip şehrin meyve ve sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan Xinfadi Pazarı’nın kapatılmasının şehrin gıda tedariğine zarar verebileceğine dikkat çekti.

Salgının, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından, başkent Pekin alınan sıkı önlemlerle pandemiyle mücadele etmişti. Başkentte diğer bölgeler göre çok daha sıkı tedbirler alınmış ve katı bir biçimde uygulanan bu tedbirler birkaç hafta önce gevşetilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

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