Pekin Olimpiyatları'nı diplomatik düzeyde boykot çağrısı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına sayılı günler kala 243 sivil toplum kuruluşu hükümetlere oyunları diplomatik düzeyde boykot çağrısı yaptı.

İnsan hakları örgütlerinin ortak açıklamasında "2022 Pekin Kış Olimpiyatları, Çin hükümetinin vahşet suçları ve diğer insan haklı ihlalleri eşliğinde başlıyor" denildi. Hükümetlerden diplomatik boykota katılmalarını isteyen sivil toplum kuruluşları, atletlere ve sponsorlara da Çin hükümetinin hak ihlallerini meşrulaştırmamaları çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çin Direktörü Sophie Richardson "Ev sahibi ülke uluslararası hukuku ihlal ederek vahim suçlar işlerken Olimpiyat Oyunları'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ileri sürdüğü gibi bir 'iyilik gücü' olması mümkün değildir" dedi.

İnsan hakları örgütleri, Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimi altında etnik ve dini azınlıklara muameleye, hak savunucuları, feministler, hukukçular ve gazetecilere yönelik cezai kovuşturmalara dikkat çekti. Ortak açıklamada "Hükümet Hong Kong'da bir zamanlar enerjik olan sivil toplumu zayıflattı, ifade özgürlüğünü, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğünü kısıtlamak için teknolojik imkanları kullanarak gözetlemeyi genişletti, uluslararası hukuku ihlal ederek zorunlu çalışmaya izin verdi" denildi.

Pekin Müslüman Uygur azınlığa yönelik muamele ve Hong Kong'da demokrasiyi kısıtlayıcı adımları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Aralarında ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da olduğu çeşitli ülkeler Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykot çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Şubat tarihinde yapılacak açılış seremonisine katılacak siyasetçiler arasında.

dpa / EC, SSB

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