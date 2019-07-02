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Pekin: ‘Türkiye Uygurlar’ın Mutlu Yaşadıklarını Kabul Etti’

02.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Çin devlet medyası, Türkiye’nin Çin’in Şincan bölgesindeki halkın mutlu bir hayat yasadığını kabul ettiğini öne sürdü. Devlet medyası, bu açıklamayı ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi sırasında yaptığını iddia etti

Pekin: ‘Türkiye Uygurlar’ın Mutlu Yaşadıklarını Kabul Etti’

Çin devlet medyası, Türkiye’nin Çin’in Şincan bölgesindeki halkın mutlu bir hayat yasadığını kabul ettiğini öne sürdü.

Devlet medyası, bu açıklamayı ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi sırasında yaptığını iddia etti.

Çin, eğitim kampları olarak nitelediği yerlerde yüz binlerce Uygur’u tuttuğu gerekçesiyle giderek artan uluslararası baskı altında. Birçok Batılı devlet bu kampları cezaevi olarak niteliyor.

Söz konusu kamplarda Uygurlar’a yönelik şiddet uygulandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Türkiye Şincan’daki durumu eleştiren tek Müslüman ülke konumunda bulunuyor. Ankara Şubat ayındaki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde de durumu eleştirmiş, Çin’in tepkisini çekmişti.

Ancak Çin devlet medyasına göre, Pekin’deki resmi temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüşen Erdoğan görüşmede bu konuda daha olumlu bir dil kullandı.

Haberde Erdoğan’ın, “Şincan bölgesindekilerin mutlu yaşadıklarını söylediği” öne sürüldü.

Buna göre Erdoğan, Türkiye’nin, herhangi bir kimsenin iki ülke ilişkilerinde ihtilaf yaratma çabası sergilemesine izin vermeyeceğini kaydetti. Devlet medyasına göre Erdoğan, Türkiye’nin aşırıcılığa karşı olduğunu vurguladı ve Çin’le karşılıklı siyasi güveni arttırmak, güvenlik işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Habere göre Xi de Erdoğan’a, iki ülkenin teröre karşı işbirliğini arttırmak konusunda pratik adımlar atması gerektiği mesajını verdi.

Xi ayrıca Erdoğan’ın “Çin karşıtı eylemlere izin vermeyeceği” yönündeki açıklamasından da övgüyle bahsetti.

Son yıllarda Şincan’da meydana gelen karışıklıklarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Pekin, olaylardan aşırı İslamcı ve ayrılıkçı olarak nitelediği çevreleri sorumlu tutuyor. Pekin, bölgede radikalleşmeyle mücadele çabaları sonucunda daha önce hiç olmadığı kadar bir istikrar ortamının oluştuğunu savunuyor, son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına dikkati çekiyor.

Erdoğan Pekin'de resmi törenle karşılandı

Xi Jinping’le görüşmesinde Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Resmi karşılama töreninin ardından iki ülke heyetleri biraraya geldi.

Erdoğan, Xi Jinping’e Türkiye ve Çin’in ilişkileri geliştirmek için tarihi ticari ilişkilere dayanan büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Erdoğan, bu durumla iki ülkenin bölgesel ve küresel istikrara katkıda bulunacağını da vurguladı.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin Amerika’yla müttefikliğine rağmen son yıllarda Rusya ve Çin’e daha fazla yakınlaştığı yorumları yapılıyor. Ankara Rus S-400 hava savunma füzelerinin alımı konusunda da Washington’a karşı duruşunu koruyor. Amerika, Türkiye’nin S-400 alımını hayata geçirmesi halinde Ankara’yı yaptırımla uyarıyor.

Türkiye, limanlar, otoyollar, elektrik santalleri ve diğer altyapı projelerinin yer aldığı Çin’in trilyon dolarlık Avrupa, Afrika ve Asya yol projesinde kilit öneme sahip.

Erdoğan, Çin’in ardından Japonya’ya geçerek bu ülkede de resmi temaslarda bulunacak.

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