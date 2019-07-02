Pekin: ‘Türkiye Uygurlar’ın Mutlu Yaşadıklarını Kabul Etti’

Ancak Çin devlet medyasına göre, Pekin’deki resmi temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüşen Erdoğan görüşmede bu konuda daha olumlu bir dil kullandı.

Çin, eğitim kampları olarak nitelediği yerlerde yüz binlerce Uygur’u tuttuğu gerekçesiyle giderek artan uluslararası baskı altında. Birçok Batılı devlet bu kampları cezaevi olarak niteliyor.

Devlet medyası, bu açıklamayı ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi sırasında yaptığını iddia etti.

Çin devlet medyası, Türkiye’nin Çin’in Şincan bölgesindeki halkın mutlu bir hayat yasadığını kabul ettiğini öne sürdü.

Buna göre Erdoğan, Türkiye’nin, herhangi bir kimsenin iki ülke ilişkilerinde ihtilaf yaratma çabası sergilemesine izin vermeyeceğini kaydetti. Devlet medyasına göre Erdoğan, Türkiye’nin aşırıcılığa karşı olduğunu vurguladı ve Çin’le karşılıklı siyasi güveni arttırmak, güvenlik işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Habere göre Xi de Erdoğan’a, iki ülkenin teröre karşı işbirliğini arttırmak konusunda pratik adımlar atması gerektiği mesajını verdi.

Xi ayrıca Erdoğan’ın “Çin karşıtı eylemlere izin vermeyeceği” yönündeki açıklamasından da övgüyle bahsetti.

Son yıllarda Şincan’da meydana gelen karışıklıklarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Pekin, olaylardan aşırı İslamcı ve ayrılıkçı olarak nitelediği çevreleri sorumlu tutuyor. Pekin, bölgede radikalleşmeyle mücadele çabaları sonucunda daha önce hiç olmadığı kadar bir istikrar ortamının oluştuğunu savunuyor, son iki yıldır şiddet olayı yaşanmadığına dikkati çekiyor.

Erdoğan Pekin'de resmi törenle karşılandı

Xi Jinping’le görüşmesinde Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.