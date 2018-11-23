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Pekin’de Afrika domuz vebası salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Pekin'deki iki domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgınında 86 hayvan telef oldu - Ülkede ağustos ayından bu yana 600 bin domuz salgın nedeniyle itlaf edildi

PEKİN (AA) - Çin'in başkenti Pekin’de Afrika domuz vebası (ASF) salgını tespit edildiği bildirildi.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Pekin'deki iki domuz çiftliğindeki hayvanlara ASF bulaştığını açıkladı.

Kentin Fangşan bölgesindeki Liulihı ve Çinglonghu kasabalarında tespit edilen veba nedeniyle ilgili ekiplerin çiftliklere sevk edildiği belirtilen açıklamada, 86 hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ülkede bugüne kadar 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği bildirildi.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası, diğer hayvan türlerine ve insanlara ise bulaşmıyor.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan ASF, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika domuz vebası salgını çin

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