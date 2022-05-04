Pekin’de COVID Önlemleri Arttırılıyor

Pekin Çarşamba günü yeni COVID-19 önlemleri kapsamında bir dizi metro istasyonu ve otobüs hattını kapattı.

İlk kez 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kısmen kapanan kentlere, ülkenin orta kesimindeki Zhengzhou da eklendi.

Günde düzinelerce yeni vaka görülen Pekin, toplu test uygulamasıyla virüsün yayılmasını önlemeyi planlıyor. Şehrin 16 bölgesinden 12'si bu hafta yapılması planlanan üç tur testin ikincisini yaptı.

22 milyon nüfuslu kentte bugün metro ağının yüzde 15’i olan 60’tan fazla metro istasyonu ile 158 otobüs güzergahı kapandı. Bunların çoğunun Pekin’de yeni COVID-19 dalgasının merkezinde olan Chaoyang bölgesinde olduğu belirtildi.

Pekinli yetkililer okul, restoran, spor salonu, eğlence merkezleri, bazı işyerleri ve yerleşim binalarının kapalı kalma süresinin de 30 Nisan-4 Mayıs arasındaki İşçi Bayramı tatilinden sonrasına uzatılabileceğini belirtti.

Kent sakinleri yarın ofislerine dönmektense mümkünse evden çalışmaya teşvik ediliyor.

12 milyon 600 bin kişiye ev sahipliği yapan ve Apple'ın iPhone üreticisi Foxconn’un bir fabrikasının da bulunduğu Zhengzhou kentinde önümüzdeki hafta için evden çalışma ve diğer bazı COVID kısıtlamaları ilan edildi. Foxconn, kentteki üretim tesisinin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Şanghay kentinde COVID-19 önlemleri kapsamında tam kapanma devam ediyor.

Çin’in en büyük kentinde halk bir aydan uzun süredir evlerinin bulunduğu siteleri terk edemiyor.

Pazar günü Şanghay’ın bazı yerlerinde her haneden yalnızca bir kişinin yürüyüş ve alışveriş amacıyla dışarı çıkmasına izin verilmişti.

Son verilere göre Şanghay’da, en sıkı önlemlerin uygulandığı bölgeler dışında 63 yeni vaka görüldü. Bu da kısıtlamaların hafifletilmesi için birkaç gün boyunca hiç vaka görülmemesi hedefine henüz ulaşılmadığına işaret ediyor.

Yetkililer Çin dışındaki birçok ülkenin vakalar yayıldığı sırasında ‘‘COVID ile birlikte yaşama’’ stratejisini benimsediğini, bunun da milyonlarca can kaybıyla sonuçlandığını hatırlatarak, sıfır COVID politikasının hayat kurtarmayı hedeflediğini söyledi.

Ancak sıfır COVID politikası yerli tüketimi ve üretimi azaltıyor, küresel tedarik zincirinde aksaklıklara neden oluyor, Apple, Gucci, Taco Bell gibi uluslararası firmaların gelirlerini düşürüyor.

Capital Economics, COVID'in, Çin'in üretiminin yüzde 40'ını ve ihracatının yüzde 80'ini sağlayan bölgelere yayıldığını tahmin ederken, Fitch Ratings, 2022 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) artış tahminini Çin'in resmi hedefi olan yüzde 5,5’in oldukça altında göstererek, yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e indirdi.

