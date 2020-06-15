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  4. Pekin'de karantina uygulamaları yeniden başladı

Pekin'de karantina uygulamaları yeniden başladı

15.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Korona vakalarının yeniden artış göstermesi üzerine Pekin'de 10 bölge karantinaya alındı.

Pekin'de karantina uygulamaları yeniden başladı

Vaka artışı üzerine kentte toplu test uygulamasına da yeniden başlandı.Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine karantina önlemleri yeniden başladı. Pekinli yetkililer, hafta başında tespit edilen yeni vakaların kentin kuzeybatısında bulunan Haidian ilçesindeki bir pazar yerinden kaynaklandığı bilgisini verdi. Yetkililer, söz konusu pazar yerinin, yakınındaki okulların ve çevresindeki 10 bölgenin karantinaya alındığını söyledi.

Pekin'in güneyindeki Fengtai ilçesinde de hafta sonu 10 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı konulmuştu. Fengtai ilçesindeki yeni korona vakalarının taze gıda satışı yapılan büyük bir pazar yerinden kaynaklandığı açıklanmış, söz konusu pazar yeri de kapatılmıştı.

Bu pazar yerinin 20 milyonluk Pekin'in taze meyve ve sebze ihtiyacının yüzde 90'ını sağlandığı belirtiliyor. Pazar yerinde çalışan yaklaşık 10 bin kişinin testten geçirileceği de açıklandı.

Toplu test uygulaması

Çinli yetkililer, Pazartesi günü son 24 saat içinde 36'sı Pekin'de olmak üzere 49 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bir önceki gün tespit edilen vaka sayısı ise 57'ydi.

Pekin'de virüsün yeniden yayılmaya başlaması nedeniyle toplu test uygulamasına da hafta sonu yeniden başlandı.

İlk koronavirüs vakası geçen yılın Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ocak ayı sonundan bu yana da alınan önlemler ve uygulanan sokağa çıkma yasakları sonrası virüsün yayılmasının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

AFP,dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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