Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Türkiye markasını güçlendirmek" vizyonuyla yürütülen faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabı Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin'de "Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Pekin programı kapsamında Türk heyetince ilk olarak, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) yetkilileriyle Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti karşılıklı ilişkileri ile bölgesel ve küresel tehditlerin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

- Türkiye-Çin arasındaki çok boyutlu ikili ilişkilerin önemi vurgulandı

Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri (CICIR) iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele" başlıklı panelin açılışında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen bir konuşma yaptı. Panele, diplomatik misyon, medya, akademi ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.