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Pekin'de yabancı uzmanlar semineri düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

2019 "Çince kitapları dünyaya tanıtma planı" kapsamında yabancı uzmanlar semineri Çin’in başkenti Pekin’de düzenlendi.

Pekin'de yabancı uzmanlar semineri düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)- 2019 "Çince kitapları dünyaya tanıtma planı" kapsamında yabancı uzmanlar semineri Çin’in başkenti Pekin’de düzenlendi. Seminere, Türkiye dahil 30’dan fazla ülkeden yayıncı, akademisyen ve kültür kurumlarından temsilciler katıldı.

Çin ile yabancı yayıncılar arasında bir diyalog platformu oluşturmayı amaçlayan seminerin bu yılki teması "Çin'de uluslararası yayıncılığın 70 yılı, medeniyetler arası iletişim ve tecrübe paylaşımı" olarak belirlendi.

Seminerde konuşan Güney Kore'nin Pekin Büyükelçiliği Müsteşarı ve Güney Kore Çin Kültür Merkezi Başkanı Han jae-heuk, Çin'in yeni yayın tarzını şöyle değerlendirdi:

"Bugün Çin'de herhangi bir kitapevine gittiğinizde her bir kitabın güzel bir tasarımı olduğunu görebilirsiniz. İnternet ve yeni medya yoluyla yayıncılık tarzı da değişiyor. WeChat, HimalayaFM, NetEast gibi edebiyat platformları oldukça ilginç. Gençler sesli kitap yoluyla okumaya özeniyor."

Türkiye'den Kırmızı Kedi Yayınevi'nin de katıldığı seminerde konuşan Haluk Hepkon, Çin'de birçok yayın kuruluşuyla işbirliği yapıldığını ve Çin'den gelen kitapların Türkiye'de daha da popüler olacağını ifade ederek, "Çin edebiyatına ilgi bence artıyor. Mesela Mo Yan'ın yayınlanması, yine Yu Hua'nın farklı yayınevleri tarafından yayınlanması, böyle birçok yazarı artık Türk okuru tanıyor, ilgiyle izliyor. Intercontinental Press ile birlikte Kırmızı Kedi'ye ait İstanbul ve Ankara'daki kitapçılarda 'That's China' köşesi açıldı. Bunlar da çok ilgi görüyor” dedi.

Öte yandan Çinli okurların da Türk kültürüne ilgisinin yoğun olduğunu belirten Hepkon, bu sene Türkiye’de en çok satan kitap olan Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal adlı kitabının da yakında Çince olarak okurlarla buluşacağı haberini verdi.

Konfüçyus'un düşüncesi ve konuşmaları olan Lunyu ve Sun-tzu'nun Savaş Sanatı gibi Çin'in geleneksel klasik eserlerinin Türkçeye çevrildiğini dile getiren Haluk Hepkon, daha fazla Çince kitabın Türkçeye çevrildiğini görmek ve daha fazla Türk gencinin ilgisini Çin kültürüne ve Çin'in gelişimine çekmek istediklerini söyledi.

Çağdaş Çin ve Dünya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Yu Yunquan, son yıllarda yurtdışında Çin hakkında araştırma eserlerinin arttığını söyledi. Amazon internet sitesinde Çin temalı kitaplarla ilgili yapılan aramada çıkan sonuç sayısı 2001 yılında yaklaşık binken, 2011 yılında 30 bine ulaştı. Öte yandan 2013 yılından beri Kuşak ve Yol girişimiyle (BRI) ilgili kitapların sayısı yılda ortalama 200'e ulaştı. Yu Yunquan şunları ifade etti:

"ABD, İngiltere ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeden gelen yazarlar Kuşak ve Yol konulu kitapların hazırlık çalışmalarına katıldı. Katılımcılar arasında profesyonel yazarlar ve tarihçiler bulunuyor. Bu isimleri pek çoğu Çin'de uzun süre yaşamış, iş deneyimi edinmiş ve Çin kurumlarında çalışmış isimler. Kuşak ve Yol uluslararası yayıncılığın önemli konularından birine haline geldi."

2018 yılının sonu itibariyle Çinli yayın kuruluşları 82 ülkedeki 700'den fazla yayın kuruluşuyla 3 bin 200 projede işbirliği yaptı.

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