Pekin'de Zorunlu COVID-19 Testi

Pekin'de yetkililer, 21 milyon nüfuslu kentte yaşayanların çoğunluğunun COVID-19 testine tabi tutulacağını açıkladı. Pekin'de COVID-19 enfeksiyonu vakalarının artması üzerine Şanghay'da uygulanan kapanmanın benzerini yaşayacaklarından korkan halk, gıda stoğu yapmaya başladı.

Pekin'in 16 bölgesi içinde yeni vakaların çoğunun tespit edildiği bölgede yaşayanların testten geçirilmesine başlandı. Kentte ayrıca vakaların görüldüğü apartman binaları ve kentin bir bölgesi karantina altına alındı. Sağlık yetkilileri, test uygulamasının Salı günü genişletileceği ve kent çeperindeki beş bölge dışında tüm bölgelerde uygulanacağını bildirdi.

Cuma gününden bu yana sadece 70 yeni vaka tespit edilmiş olsa da yetkililer, virüsün daha da yayılmasını engellemek amacıyla Çin'in ”sıfır COVID” stratejisi kapsamında sıkı önlemler almaya başladı.

Bazı Pekinliler evden çalışırken çok sayıda Pekinli, Çin'in finans merkezi Şanghay'da kısa süre önce olduğu gibi sıkı kapanma önlemlerinin alınabileceği korkusuyla gıda stoklamaya başladı. Çin'in orta kesimlerindeki Anyang ve Kuzey Kore sınırı yakınındaki Dandong ise Omicron varyantının yayılması üzerine kapanma önlemine başvurdu.

İki haftadan uzun süre kapanma önleminin uygulandığı Şanghay'da son 24 saatte 19 bin yeni enfeksiyon vakası ve 51 ölüm kaydedildi. Kentte Corona virüsü enfeksiyonundan ölenlerin sayısı 138'e yükseldi.

Süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan Pekinliler en çok pirinç, makarna ve sebze satın aldı. Devlet medyası, alışverişteki artışa rağmen kentte yeterli miktarda gıda tedariki bulunduğunu bildirdi.

Pekin'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle Cuma gününden bu yana toplam vaka sayısı 70'e yükseldi.

Pekin'in 46 vaka tespit edilen 3 buçuk milyon nüfuslu Chaoyang bölgesinde kitlesel test uygulaması başlatıldı. Uygulamaya göre Chaoyang sakinleriyle bu bölgede çalışanlar, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü test yaptırmakla yükümlü.

Chaoyang'daki apartman komplekslerinde ve ofis binalarında Pazar gecesi ve Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren test merkezleri kuruldu. COVID-19 testleri ücretsiz yapılıyor.

Şanghay'daki sıkı kapanma önlemleri nedeniyle limanda gecikmeler yaşanmış, tedarik zinciri ve imalatın bu tıkanıklıktan olumsuz etkilenmesi ekonomik büyümeyi sekteye uğratmıştı.

Pekin'deyse yetkililer, 6 kilometrekarelik bölgede halka evden çalışmaları ve dışarı çıkmamaları talimatı verdi. Sinemalar, karaoke barları ve diğer eğlence mekanları kapatılsa da Pekin'de tam kapanma uygulaması başlatılmadı.

Pekin'de konutların bulunduğu beş noktada apartman binalarının bazıları ya da tamamı kapatıldı.

