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Pekin’deki vakalarda virüsün yeni türü endişesi

16.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Pekin'de bir gıda pazarıyla bağlantılı 106 vakanın tespit edilmesi üzerine yetkililer alarma geçti.

Yetkililere göre son vakalar virüsün yeni bir türünden kaynaklanıyor olabilir.Çin'in başkenti Pekin'de COVID-19 vakalarının aniden artması üzerine ülke genelinde alarma geçilirken söz konusu vakaların virüsün "daha bulaşıcı yeni bir türü” kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Bir gıda pazarıyla bağlantılı 106 yeni vakanın tespit edilmesi üzerine kentin bazı bölgeleri karantinaya alındı, güvenlik noktaları oluşturuldu ve tespit edilen vakalarla yakın teması olan kişilerin şehirden çıkışları yasaklandı.

Şimdiye kadar Pekin'deki 20 mahalle "orta derecede riskli” ilan edilirken kente seyahatlerin yoğun yapıldığı güneydeki bazı diğer şehirlerde de karantina uygulamasına geçildi.

Çinli yetkililer yüksek vaka sayılarının "son derece ciddi” olduğunu belirtirken salgında ülke içinde bir "ikinci dalga" endişesi de sık sık dile getiriliyor.

Virüs'ün yeni bir türü mu?

Çin yerel medyasında konuşan Wuhan Üniversitesi'nin Patojen Biyoloji Departmanı'ndan Yang Zhangiu, yeni ortaya çıkan vakaların Wuhan'daki türünden farklı olarak virüsün "yeni ve daha bulaşıcı bir türünden” kaynaklandığına inandıklarını belirtti.

Devlet medyasında yer alan haberlere göre virüs, üzerinde ithal edilen somon balıklarının kesildiği bir et kesme tahtasında tespit edildi. Ancak söz konusu artışa yol açan virüsün yeni bir türü olup olmadığı halen yetkililer tarafından tümüyle açıklığa kavuşturulmuş değil.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Çinli yetkililerden Pekin'deki vakalara yol açan virüsün genetik bilgilerini kendileriyle paylaşmalarını beklediklerini dile getirirken "Böylesine bir vaka kümelenmesi endişe verici ve araştırılıp kontrol altına alınmalı” dedi.

Aniden yükselen vakalarla bağlantılı gıda pazarında 8 binden fazla kişi çalışıyor ve her gün 200 binden fazla kişi burayı ziyaret ediyor.

DW, Reuters/DBN,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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