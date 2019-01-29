Pekin’den ABD’ye ‘Huawei’e Baskıyı Durdur’ Çağrısı

ABD’li ve Çinli yetkililer ticaret savaşında gerilimi azaltmak için Washington’da Çarşamba gününden itibaren bir dizi görüşme yürütecek. Ancak bu görüşmeler daha şimdiden ABD’nin Çin’in teknoloji devi Huawei firmasına yaptığı suçlamaların gölgesinde kalmış gibi görünüyor.
ABD’nin Çin’in teknoloji devlerinden Huawei firması hakkında iki ayrı iddianame hazırlamasının ardından Pekin, Washington’a firmaya “anlamsız baskı” yapmayı durdurması çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Pekin şirketlerini sıkı şekilde savunacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, Çin firmalarının adil ve dürüst faaliyetlerini sona erdirmek isteyen Washington’un devletin gücünü kullanarak Çinli firmalara zarar vermeye çalıştığını söyledi.
Devlet televizyonundan yayınlanan açıklamada “Pekin Çinli firmaların haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır “denildi.
Çinli teknoloji devi Huawei hakkında Pazartesi günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından iki iddianameyle çeşitli suçlamalar yöneltildi. Bunlar arasında Amerikan T-Mobil şirketinden teknoloji çalmak da var. Huawei, 2018’in ortasında Apple’ı geçerek Samsung’un ardından ikinci büyük akıllı telefon firması olmuştu.
İddianamelerde Huawei’in Çin devleti adına çalıştığına dair bir suçlama yapılmadı. Ancak Washington sık sık Pekin’i siber casusluk yapmak ve endüstriyel sırları çalmakla suçluyor. Şu ana kadar çok sayıda Çinli bilgisayar korsanı ve istihbarat yetkilisi hakkında suçlamalar yapıldı.
Huawei ayrıca Hong Kong’lu bir firmayı kullanarak ABD yaptırımlarını delmek ve İran’la ticaret yapmakla suçlanıyor. Savcılar Huawei Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou’nu ise bu anlaşmalarla ilgili bankalara yalan beyan vermekle suçluyor.
Huawei firmasının kurucusu Ren Zhengfei’nin kızı olan Meng, 1 Aralık’ta Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Bu olay Çin ve Kanada arasında siyasi krize neden olmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang açıklamada “ABD’yi derhal Meng Wanzhou hakkındaki tutuklama emrini kaldırmaya davet ediyoruz, Kanada’dan Çin’in ciddi duruşunu ciddiye almasını, Meng Wanzhou’yu derhal serbest bırakmasını, onu yasal olarak korumasını ve yasal haklarına saygı göstermesini istiyoruz” dedi.
Huawei firması da suçlamaları reddetti.
Vancouver’da kefaletle serbest bırakılan Meng, ABD’ye teslim edilmesi sürecini beklerken Salı günü mahkeme karşısına çıkacak.
Maliye Bakanı Steve Mnuchin ise Fox Business grubuna yaptığı açıklamada Huawei konusunun dünya piyasalarının sonuçlarını merakla beklediği Çin-ABD ticaret görüşmelerinin bir parçası olmadığını söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders da bu ikisinin ayrı konular olduğu yorumunu yaptı.
Görüşmeler kapsamında Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Perşembe günü Başkan Donald Trump’la biraraya gelecek.
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