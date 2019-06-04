Pekin’den Çinli Şirketlere ve Turistlere ABD Uyarısı 

Pekin ABD’de faaliyet gösteren Çinli şirketlere ABD güvenlik kurumları tarafından tacize uğrayabilecekleri uyarısında bulundu.

Pekin Pazartesi günü Çinli öğrencileri ve akademisyenleri ABD’de çalışma yürütmenin riskleri konusunda uyarırken Salı günüyse bu uyarısını Çinli şirketler ve turistleri de kapsayacak şekilde genişletti.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Son günlerde ABD’de silahlı şiddet, soygun ve hırsızlık olayları yaşandı. Bakanlığımız Çinli turistleri ABD’ye gitmenin riskleri konusunda, gidecekleri yerin kamu düzeninden, kanun ve düzenlemelerinden haberdar olmaları ve güvenliklerini sağlamak için alabilecekleri önlemlerin bilincinde olmaları konusunda uyarır’’ denildi.

Açıklamada ‘‘Çinli şirketler ve ABD’deki Çinli vatandaşlar da güvenlik kurumlarının tacizleri karşısında dikkatli olmalı’’ ifadesi yer aldı.

Trump yönetimiyse Çin’i ticaret görüşmeleriyle ilgili açıkladığı raporun ardından ‘suçu başkasına atma oyunu’ oynamakla eleştirmişti. ABD Ticaret Temsilcisi ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, “Çin’in üzerinde büyük ölçüde mutabık kalınan bir anlaşmanın önemli noktalarında geri adım attığı” belirtilmişti. ‘‘Ayrıntılı ve uygulanabilir sözler vermesi için yaptığımız baskı Çin’in egemenliğine bir tehdit oluşturmamaktadır’’ ifadeleri kullanılmıştı.