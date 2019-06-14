Pekin’den Washington’a Hong Kong Tepkisi

ABD’de Kongre’deki iki partinin de desteğiyle oluşturulan bir tasarıyla ABD Dışişleri Bakanı’nın her yıl Hong Kong’un özerkliğini tasdik etmesi ve 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Kanunu ile Hong Kong’a tanınan özel statünün gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Le’ya atfen yapılan açıklamada “ABD’den Hong Kong yönetimine tarafsız ve adil yaklaşmasını ve normal yasal süreçlere saygı duymasını istiyoruz” denildi. “Çin, ABD’nin eylemlerini takip edecek ve yanıt verecek” ifadesi kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, ABD’nin Pekin’deki misyon şefi yardımcısı Robert Forden’i çağırarak hem ABD’nin Hong Kong’daki zanlıların Çin’e sınırdışı edilmesiyle ilgili eleştirilerinden hem de Kongre’ye taşınan yasa tasarısından duydukları kaygıyı dile getirdi. Görüşmede Çin tarafı, Washington’a Hong Kong’un içişlerine karışmaktan vazgeçmesi, Hong Kong’un refahına ve istikrarına zarar verecek hamlelerde bulunmaması çağrısında bulundu.

Hong Kong’da zanlıların Çin’e sınır dışı edilmesini sağlayacak yasa tasarısı tartışılırken ve protesto gösterileri devam ederken Pekin, ABD’yle ilgili şikayetini iletmek için üst düzey bir Amerikalı yetkiliyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Ben Cardin tarafından hazırlanan tasarı, ABD Başkanı’nın Çin’in yasakladığı kitapları yayınlayan yayıncıların ve diğer Hong Konglular’ın kaçırılmasının sorumlularını tespit etmesi ve bu kişilere yaptırım getirmesini öngörüyor.

Tasarı ayrıca Başkan’ın ABD vatandaşlarını ve şirketlerini sınır dışı kanunundan korumak için bir strateji geliştirmesini ve Maliye Bakanlığı’nın Hong Kong’un özellikle İran ve Kuzey Kore’ye ABD ve BM yaptırımlarını uygun şekilde uygulayıp uygulamadığını değerlendirecek yıllık rapor yayımlamasını içeriyor.

Ayrıca tasarıda Hong Kong’daki protesto eylemlerinde gözaltına alınan ya da tutuklanan Hong Kong vatandaşlarının ABD’ye vize başvurularının reddedilmemesi gerekliliği belirtiliyor.

1997 yılında İngiltere'den yönetimi Çin'e devredilen Hong Kong, Çin'den farklı olarak daha demokratik ve özgür kurallara tabi bir özerk bölge. Ancak zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıracak yasanın Hong Kong'un bu özerk durumuna zarar vereceği endişesi yaşanıyor.

Mahkemelerin Komünist Parti tarafından sıkı şekilde kontrol edildiği Çin’de hükümetin Hong Kong’a yoğun müdahalede bulunduğu eleştirileri yapılıyor. Sınır dışı yasası da bunun en aşırı örneklerinden biri olarak görülüyor.

