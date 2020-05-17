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Pekin’den Washington’a “Huawei” Tepkisi

17.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika’ya Huawei’ye olduğu gibi Çin şirketlerine “anlamsız baskı” yapmayı durdurması çağrısı yaptı

Pekin’den Washington’a “Huawei” Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika’ya Huawei’ye olduğu gibi Çin şirketlerine “anlamsız baskı” yapmayı durdurması çağrısı yaptı.

Bir Çin gazetesi de Pekin’in Washington’a karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Trump yönetimi Cuma günü Huawei’ye küresel çip desteğini engelleme yönünde adım atmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters’a yapılan açıklamada Pekin’in Çin şirketlerinin yasal haklarını koruyacağı açıklandı.

Çin hükümetine yakın Global Times da Pekin’in Amerika’ya karşı önemli adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu adımlar arasında Apple gibi bazı Amerikan şirketlerine kısıtlamalar getirilmesi ve Amerikan şirketlerinin “güvenilmez işletmeler” listesine alınması da var.

Gazete ayarıca Boeing uçaklarının satın alınmasının durdurulması ihtimalinden de bahsetti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler son günlerde gerilmiş durumda. İki taraf da Washington-Pekin arasındaki ticaret savaşını şimdilik durduran Ocak ayında varılan uzlaşmayı terk edebileceğini belirtiyor.

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