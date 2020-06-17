Pekin'e giriş çıkışlar kısıtlandı

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip olan Pekin'de koronavirüs salgını kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün kentte son 24 saatte 31 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken geçen Perşembe'den beri kaydedilen vaka sayısı 137'e yükseldi. Bu, kentte Şubat ayı başlarından beri görülmeyen bir artışa işaret ediyor.

Taksilerin yasaklandığı kentte, spor etkinliklerine ve 100'ün üzerinde insanın bir araya geleceği toplantılara da izin verilmeyecek. Müze ve kütüphaneler de yüzde 30 kapasiteyle hizmet verecek.

Çin'de şu ana kadar toplam 83 bin 265 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede COVID-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da endişelendiren hata

Ülkedeki koronavirüs vakalarını tamamen temizleyen Yeni Zelanda'da ise 24 gün sonra görülen ilk iki vakayla birlikte ortaya çıkan ihmal, endişe ve tepkiye neden oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Yeni Zelanda'ya ulaşan iki kişinin, kaldıkları karantina otelinden 14 günlük süreyi doldurmadan ayrılmaları ve gittikleri kentte koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, Başbakan Jacinda Ardern tarafından "kabul edilemez bir hata" olarak tanımlandı.

Ebeveynlerinden biri ölmek üzere olan ve bu kişiyi görebilmeleri için otelden ayrılmalarına izin verilen iki Yeni Zelanda vatandaşıyla ilgili konuşan Ardern, "Onlar yanlış bir şey yapmadı. Onların hatası değil. Sistem başarısız oldu... Böyle bir şey asla olmamalıydı. Bir daha da olmamalı" dedi.

Bu olay üzerine karantina merkezlerindeki mazeret izni uygulamasının askıya alındığını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı, "Bunun çok hoş olmadığını biliyorum ancak sağlık ve güvenliğe öncelik vermek zorundayım" dedi.