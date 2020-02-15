HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pekinlilere 14 günlük karantina talebi

Pekinlilere 14 günlük karantina talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehdidi karşında Çin'in başkenti Pekin'de karantina önlemi alındı.

Pekinlilere 14 günlük karantina talebi

Seyahatten dönen Pekinlilerden kendilerini karantinaya alması isteniyor. Dünya üzerinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 67 bini aştı.Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 523'e ulaştı. 66 bin 492 kişinin Covid-19 adı verilen virüs sonucu tedavi gördüğü ülkede, hastalığın yayılmasını önlemek için yeni tedbirler devreye sokuluyor.

Başkent Pekin'de yaşayanlardan kendilerini 14 gün boyunca karantina altına alması istendi. Pekin'deki yerel yönetim, yeni yıl tatilinden dönenlerden kendilerini karantina altına almalarını talep eden bir karar aldı. Resmi basın, bu kişileri evlerinde ziyaret edenlerin cezalandırılacağını duyurdu. Ancak bu kısıtlamanın nasıl uygulanacağı belirtilmedi.

Koronavirüs, Aralık ayında Hubei eyaletinde ortaya çıktı. Hastalık, Çin'in Ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı geçen ayki tatil döneminde 283 milyon kişi ülke içerisinde seyahat ettiği için hızla yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün ilerleyişi konusunda şu noktada bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığı konusunda uyarıyor.

Merkez Bankasından koronavirüs önlemi

Çin'in Merkez Bankası, virüsün yayınlmasını önlemek için banknotların ultraviole ışığı ile dezenfekte edileceğini, 14 güne kadar bekletildikten sonra tekrar tedavüle sokulacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle birçok havayolu şirketi Çin'e uçuşları durdurma kararı aldı. Ancak virüs Çin sınırları dışında yayılmayı sürdürüyor. Virüs şu ana kadar dünya üzerinde 67 bin kişide görüldü. Çin'den sonra en fazla vakaya Japonya'da rastlandı. Koronavirüs sonucu bir kişinin öldüğü Japonya'da 262 kişide virüs tespit edildi. Hong Kong'da da bir kişi virüs sonucu öldü, 56 kişi tedavi ediliyor. Virüs Avrupa ülkelerine de ulaştı. Almanya'da 16 kişide Koronavirüs tespit edildi. Fransa'da 11, Birleşik Krallık'ta dokuz, İtalya'da üç, İspanya'da da iki kişi tedavi görüyor. Son Mısır'da da bir kişi de virüsün görülmesi ile hastalık Afrika'ya da yayılmış oldu. Türkiye'de henüz Koronavirüs vakasına rastlanmadı.

AP,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılarSevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Baba-oğul tartışması cinayetle bitti

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

Van'da rekor kıran kar yağışı sonrası ilginç görüntü! Karda yüzdüler!

Havuzu bırakıp karda yüzdüler!

Brownie gören rakunun heyecana kapılınca...

Başta köpek sandı! Yaklaşınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk kadın astsubayları komando okulundan mezun oldu

İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.