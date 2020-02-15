Pekinlilere 14 günlük karantina talebi

Seyahatten dönen Pekinlilerden kendilerini karantinaya alması isteniyor. Dünya üzerinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 67 bini aştı.Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 523'e ulaştı. 66 bin 492 kişinin Covid-19 adı verilen virüs sonucu tedavi gördüğü ülkede, hastalığın yayılmasını önlemek için yeni tedbirler devreye sokuluyor.

Başkent Pekin'de yaşayanlardan kendilerini 14 gün boyunca karantina altına alması istendi. Pekin'deki yerel yönetim, yeni yıl tatilinden dönenlerden kendilerini karantina altına almalarını talep eden bir karar aldı. Resmi basın, bu kişileri evlerinde ziyaret edenlerin cezalandırılacağını duyurdu. Ancak bu kısıtlamanın nasıl uygulanacağı belirtilmedi.

Koronavirüs, Aralık ayında Hubei eyaletinde ortaya çıktı. Hastalık, Çin'in Ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı geçen ayki tatil döneminde 283 milyon kişi ülke içerisinde seyahat ettiği için hızla yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün ilerleyişi konusunda şu noktada bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığı konusunda uyarıyor.