Pekmez bidonunda esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde, pekmez bidonuna gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturdu. Denetimlerde durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen yolcunun eşyasında arama yapan ekipler, minibüsün bagajında şüpheli yolcuya ait pekmez bidonu içerisine gizlenmiş, 3 ayrı paket halinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Öte yandan aynı gün durdurulan başka bir yolcu minibüsünde de bir yolcuya ait 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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